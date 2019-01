Bačić o SDP-ovoj interpelaciji: 'Ona pokazuje slabost SDP-a'

SDP-ova interpelacija u prvom redu pokazuje slabosti te stranke, ocijenio je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić komentirajući najavu SDP-ove interpelacije o propalom poslu nabave borbenih zrakoplova.

- Još uvijek nije stigao prijedlog interpelacije pa vam o meritumu ne mogu govoriti. Interpelacija je, kao što znate, dokument koji nije definiran u smislu određivanja roka rasprave, o tome će se odlučiti sukladno odluci predsjednika Sabora. Ta interpelacija u prvom redu pokazuje slabosti SDP-a. Naime, ako je, kako to oni govore, nabavka eskadrile borbenih aviona doživjela blamažu i fijasko, jedini pravi odgovor oporbe bi bio zahtjev za opoziv vlade ili pojedinog člana vlade. Očito SDP u ovom trenutku to ne može napraviti i da hoće. Za pokretanje pitanja opoziva potrebna je petina zastupnika što SDP u ovom trenutku nema s obzirom da im se raspada klub – poručuje Bačić. Oporba, nastavlja, zajedno može tražiti opoziv, no SDP sam ne može.

- A SDP je želio imati svoj ekskluzivitet na podnošenju interpelacije što pokazuje koliko je slabašan – smatra Bačić. Da bi mogli uvrstiti interpelaciju u dnevni red, nastavlja, ona mora prvo biti podnesena, a nakon toga teče rok od 15 dana u kojem predsjednik Sabora mora nju dostaviti predsjedniku Vlade.

- U udaljenjem roku od 15 dana se Vlada treba očitovati, u daljnjem roku od 15 dana se uvrštava u dnevni red i tek onda može biti rasprava o samoj interpelaciji. Mi ćemo ocijeniti trenutak kada ćemo je raspraviti – zaključuje Branko Bačić.

