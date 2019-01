'Voljela bih se maknuti s liste i Bernardiću prepustiti svoje mjesto'

Jasenka Auguštan Pentek među 12 je kandidata koji su se našli na listi za EU parlament koju je predložio predsjednik SDP-a Davor Bernardić, no zahvalila se na ponudi i odlučila ju je odbiti. Poslala je pismo predsjedniku stranke i cijelom Predsjedništvu u kojem, između ostalog, stoji i kako je očekivala da će nakon poziva šefa da bude na listi vidjeti i njegovo ime na njoj. No to se nije dogodilo jer je Bernardić odlučio da neće biti na listi za EU parlament pa mu Auguštan Pentek nudi "svoje" mjesto.

– Voljela bih se maknuti s liste i njemu prepustiti svoje mjesto. Smatram da predsjednik stranke zbog cjelokupne situacije u SDP-u treba biti taj koji će voditi svojim primjerom i preuzeti odgovornost te tako poslati najbolju poruku članovima stranke i biračima. Molim stoga predsjednika da ovo moje pismo shvati konstruktivno te promijeni svoju odluku. U ovom je trenutku to važno za stranku i za birače. Vjerujem da će SDP na EU izborima ostvariti dobar rezultat i da će članovi stranke i birači svojim glasovima honorirati ispravne odluke – napisala je Auguštan Pentek.

Inače, upravo je Auguštan Pentek na sjednici Glavnog odbora bila ta koja je iznijela službeni zahtjev jednog dijela članova Glavnog odbora za Bernardićevu smjenu koji nije prošao pa je bilo zanimljivo da je uopće završila na listi. Kako je i sama objasnila, tu je ponudu dobila svega sat vremena uoči sjednice vodstva na kojoj je Bernardić i izišao s prijedlogom imena.

Pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovani Predsjedniče, dragi kolege članovi Predsjedništva,

zahvaljujem se Predsjedniku SDP-a koji me predložilo da budem na listi za EU parlament. Shvaćam da je to njegovo pravo bez obzira što sam ja osobno, kao i moja županijska organizacija predložili drugog kandidata. Za mene je velika čast što sam predložena u izbor dvanaestero kandidata, da je prepoznat moj rezultat i zalaganje, a jednoglasno primanje na znanje Predsjedništva smatram povjerenjem da mogu doprinijeti stranci.

Predsjednik me netom prije sjednice Predsjedništva kontaktirao i rekao da sam ja u njegovom širem izboru da uđem na listu. Bila sam iznenađena, ali i rekla da ukoliko je potrebno ne bojim se preuzeti odgovornost. Smatram da svaki SDP-ovac u ovom trenutku ne treba kalkulirati i svi trebamo bezrezervno stati iza stranke. Ovi su izbori test naše snage i povjerenja među biračima.

Građani nažalost sve manje imaju povjerenja u političare i politički sustav zbog loših primjera pojedinaca. Svojim zalaganjem u političkom djelovanju ne samo na lokalnoj već i nacionalnoj razini želim pokazati da postoje političari koji ne rade za osobne interese, već imaju želju da se to promijeni. Tim ciljem vodila se i grupa gradonačelnika kada se suprotstavila internim klanovima te načinu na koji se medijskim istupima išlo u rušenje Predsjednika i nanijela šteta cijeloj stranci. Željeli smo pokazati da ne pripadamo nikakvim strujama, tzv. klanovima, i da postoje novi, možda široj javnosti manje poznati gradonačelnici, načelnici, zamjenici i kvalitetni članovi stranke, ali koji rade na jačanju SDP-a i njezinih politika. Za rješavanje naših unutarstranačkih problema ja ću se i dalje zalagati i govoriti na unutarstranačkim tijelima. To nema veze s izborima za EU parlament.

Međutim, ono što ima veze s izborima i ono što sam očekivala nakon poziva Predsjednika stranke je vidjeti i njegovo ime na listi. Nije mi problem stati iza SDP-a, da moje ime bude na listi ili da svojim angažmanom u Zagorju pomognem listi u cjelini ili nekom od kandidata za preferencijalne glasove. Nije mi problem biti zadnja na listi ukoliko je Predsjednik na prvom mjestu. Dapače, voljela bi se maknuti s liste i njemu prepustiti svoje mjesto. Smatram da Predsjednik stranke zbog cjelokupne situacije u SDP-u treba biti taj koji treba voditi svojim primjerom i preuzeti odgovornost te time poslati najbolju poruku članovima stranke i biračima. Molim stoga Predsjednika da ovo moje pismo shvati konstruktivno te promijeni svoju odluku. U ovom je trenutku to važno za stranku i za birače. Vjerujem da će SDP na EU izborima ostvariti dobar rezultat te da će i članovi stranke i birači svojim glasovima honorirati ispravne odluke" , stoji u pismu Jasenke Auguštan-Pentek.

