Azijska zemlja veliki saveznik Ukrajine? Smatra se da je iz nje poslano streljivo

U ratu protiv Rusije, Ukrajina je pretežno dobivala velike količine oružja od SAD-a i NATO saveznika. Međutim, Pakistan je, također, postao dobavljač streljiva za Kijev.

- Ovo je topnički rat koji gubimo, Ukrajina ima jedno topničko oružje na 10-15 ruskih i gotovo smo potrošili svo streljivo - rekao je u lipnju Vadym Skibitsky, zamjenik šefa vojne obavještajne službe Ukrajine. Samo nekoliko mjeseci nakon sukoba, Ukrajina je iscrpila svoje zalihe topništva iz sovjetske ere i uvelike se oslanjala na streljivo koje su joj osiguravali saveznici. Iako su Sjedinjene Države i njihovi saveznici u Europi već isporučivali granate Ukrajini, također su primijetili da njihove vlastite zalihe nestaju zabrinjavajućom brzinom, navodi The EurAsian Times.

Od 6. kolovoza, više web stranica za praćenje letova otkrilo je da Kraljevske zračne snage Ujedinjenog Kraljevstva često lete iz Rumunjske u zračnu bazu Nur Khan u Rawalpindi, u Pakistanu. To se dogodilo nekoliko dana nakon što je Britanija objavila da će Ukrajini isporučiti više od 50.000 topničkih granata nalik onima koje je koristio Sovjetski Savez.

General Qamar Javed Bajwa, načelnik pakistanske vojske, također je nedavno putovao u Veliku Britaniju u sklopu svog službenog inozemnog posjeta. Zračna misija C-17 Pakistan-Rumunjska izvršila je ukupno 12 naleta tijekom 15 dana. Prema mišljenju stručnjaka, to implicira da je Ujedinjeno Kraljevstvo isporučivalo Ukrajincima vojne zalihe.

#Ukraine: The massive needs of the Ukrainian Army when it comes to artillery are being met from some unorthodox sources- Ukrainian artillerymen were spotted using 122mm HE artillery projectiles made by Pakistani Ordnance Factories (POF) 🇵🇰. pic.twitter.com/Uu8X1zT6wi