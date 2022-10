U Harkivu nađena tijela 534 civila. Litvanski ministar narugao se Putinu za rođendan: 'Sakupljamo novac za vatromet'

Danas je 227 dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Proruski čelnik Hersona rekao je da bi ruski ministar obrane trebao razmisliti o samoubojstvu zbog poraza na bojišnici, što je iznenađujuća javna uvreda jednom od najviših ruskih dužnosnika.

Tijek događaja:

9:04 - Ruski predsjednik Vladimir Putin je danas napunio 70. godina života. To nije promaknuo litvanskom ministru obrane Arvydasu Anušauskasu.

On je sarkastično tvitao, podsjećajući na Putinove susreta sa svjetskim čelnicima preko dugačkog stola, da je ruski predsjednik dobio na dar “novi stol i dalekozor” te je naveo da Putinu u čast “Litavljani skupljaju novac za nekakav 'vatromet''”.

Today Putin on the occasion of his birthday was given a new table and binoculars for communicating with visitors. Lithuanian people are raising money for some “fireworks”.