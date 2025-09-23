Autobus riječkog Autotroleja udario u stanicu, ozlijeđen dječak

Riječki javni gradski prijevoznik Autotrolej izvijestio je da je u utorak popodne u riječkom naselju Zamet došlo do prometne nesreće u kojoj je autobus udario u autobusnu stanicu pri čemu je dječaka ozlijedilo rasuto staklo. Dolaskom na autobusno stajalište Diračje, vozač je prednjim dijelom autobusa udario u autobusnu stanicu. Putnici u vozilu i vozač nisu ozlijeđeni, a malodobnog dječaka koji je bio na stajalištu je zasulo razbijeno staklo te je zadobio porezotine i zatražio liječničku pomoć.

U nesreći je sudjelovalo vozilo Komunalnog društva Autotrolej. Prilikom udara autobusa u stanicu oštećeni su elektro kabeli pa su zbog kratkotrajnog prekida u opskrbi strujom intervenirale ekipe HEP-a. Iz Autotroleja ističu da su svi putnici iz autobusa stigli na odredište jer je odmah angažirano pričuvno vozilo i vozač te se svim putnicima i ozlijeđenom dječaku ispričavaju na pretrpljenim neugodnostima i šoku.