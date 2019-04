Auto je naletio na kosi stup i poletio kao avion: 'Trebali bi znati tko vozi, kako vozi...'

Trebala je to biti ugodna noćna vožnja do Slovenije u kojoj bi svi uštedjeli na troškovima prijevoza, ali, nažalost, pretvorila se u tragediju u kojoj su poginule čak četiri osobe. Na autocesti Lipovac – Zagreb pokraj odmorišta Bošnjaci jučer oko 00.30 sati Škoda Octavia slovenskih registarskih oznaka sletjela je s ceste i pri tome udarila u zaštitnu ogradu. U vozilu je u tom trenutku bilo petero državljana Republike Srbije od kojih je njih četvero, među kojima i 14-godišnje dijete, smrtno stradalo, a jedna je osoba ozlijeđena.

– Od siline udara i zadobivenih ozljeda poginule su četiri osobe (42-godišnji vozač te putnici na stražnjem sjedalu, 14-godišnjak, 43-godišnjakinja i 47-godišnjak), dok je suvozač, 28-godišnjak koji je jedini koristio sigurnosni pojas, lakše ozlijeđen, prenijeli su iz PU vukovarsko-srijemske.

Dezorijentiran i ozlijeđen

Kako doznajemo, u nesreći su poginuli Aleksandra Janković (43), Žikica Janković (47), Verica Rašić (42) i četrnaestogodišnji dječak N. R. Stravičnu nesreću preživio je samo suvozač Dragan Vučićević (28) koji je lakše ozlijeđen. U vinkovačkoj je bolnici. Vučićević je jučer bio u stanju šoka i nije želio razgovarati s novinarima. No, doznali smo kako je priča počela. On je tražio prijevoz do Slovenije preko Facebook-grupe u kojoj se dogovaraju jeftinije vožnje. Ovaj je Beograđanin inače pekar po struci i preko prijatelja iz Zagreba uputio se prema Sloveniji gdje je trebao pronaći posao. Noć prije puta je radio, tako da je veći dio puta zapravo prespavao. Kako nam je preneseno, on je u automobil oko 23.30 sati sjeo u Beogradu, i to na mjesto suvozača. Kako je bio umoran i neispavan, ubrzo je zaspao te se probudio tek na graničnom prijelazu na izlazu iz Srbije.

[video: 30803 / Teška prometna nesreća na A3: Preživio samo mladiž iz Beograda]

Ostao je budan do naplatnih kućica u Hrvatskoj kada je, kako smo doznali, vidio da je vozač otkopčao sigurnosni pojas jer nije mogao doći do kartice za autocestu. Ponovno je zaspao, da bi ga probudio vrisak kada je vidio da vozač spava za upravljačem vozila koje je jurilo autocestom. Vrisak je probudio i vozača koji se trgnuo i naglo skrenuo upravljačem najprije ulijevo, a zatim udesno naletjevši pri tome na kosi stup koji je vozilo digao u zrak poput aviona. Škoda je tada pala na travu, proletjela kroz zaštitnu ogradu autoceste i udarila u kanal. Sljedeće čega se Vučićević sjeća bio je prazan automobil kojem su bila otvorena sva vrata. Naime, od siline udarca ostali putnici, koji nisu bili vezani, izletjeli su iz vozila i poginuli. Bio je dezorijentiran i ozlijeđen, ali ipak je uspio izaći iz vozila i prijeći ogradu za divljač. Tako je dočekao i pomoć nakon čega je odmah prevezen u Opću županijsku bolnicu Vinkovci u kojoj je na liječenju.

– Tri su osobe smrtno stradale na licu mjesta, a jednu smo pokušali reanimirati. Ozlijeđena osoba pretrpjela je lakše ozljede, ali je zbog svega što je proživjela u šoku. Vjerujemo da će uskoro biti puštena iz bolnice – rekla je glasnogovornica Opće županijske bolnice Vinkovci Sonja Marinković.

Vozilo je ubrzo nakon nesreće odvezeno do obližnje Županje. Škoda je potpuno uništena pri čemu su se oba zračna jastuka aktivirala. Brzinomjer vozila ostao je blokiran na oko 140 km/h tako da se pretpostavlja da se vozilo kretalo i brže prije same nesreće.

Poletjeli kao avion

– Viđao sam i gore uništena vozila u kojima su putnici preživjeli. Mislim da je ovdje ključnu ulogu odigrala činjenica da je vozilo u jednom trenutku letjelo kao avion i potom svom silinom udarilo u kanal – rekao nam je jedan županjski automehaničar koji je vidio uništeno vozilo. I on misli da je brzina neposredno prije udarca bila zasigurno veća od 140 km/h, na koliko se brzinomjer blokirao. Nakon ove nesreće iz policije su još jednom upozorili na to da građani trebaju znati s kime sjedaju u automobil i kreću na put. Naime, putnici u vozilu našli su se preko Facebook-grupe da bi uštedjeli na putu do Slovenije.

– Trebali bi znati tko vozi, kako vozi, kakve su navike vozača, je li umoran i neispavan. Razumijem da svi žele uštedjeti, ali ti ljudi nemaju licencije, a pri tome ne znate ni kakva su im vozila, jesu li ispravna ili ne. Kreće se s idejom da se nešto uštedi, a na kraju to završi neusporedivo višom cijenom – rekli su nam u policiji.