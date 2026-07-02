Sobarica s Brača otkrila što svakodnevno viđa u sobama: 'Mislila sam da sam sve vidjela, a onda sam otvorila hladnjak...'

Ljetna turistička sezona u Hrvatskoj u punom je jeku. Na Jadran svakodnevno pristižu tisuće domaćih i stranih turista, a zajedno s njima i brojni sezonski radnici bez kojih je turističku sezonu danas gotovo nemoguće zamisliti. Među najtraženijim zanimanjima i ove godine nalaze se sobarice, čiji je posao fizički zahtjevan i često se odvija pod velikim vremenskim pritiskom. Osim svakodnevnog čišćenja hotelskih soba i apartmana, sobarice se nerijetko susreću i s prizorima koje većina gostiju nikada ne vidi. "Radimo tek drugi dan, a već smo vidjele svašta"

Hrvatica Jana, koja tijekom ljeta radi kao sobarica u Bolu na otoku Braču zajedno sa svojom prijateljicom, na Instagramu je podijelila svoje iskustvo te priznala da su već nakon samo dva radna dana ostale iznenađene onime što su pronašle u sobama gostiju. "S prijateljicom radim sezonu u Bolu kao sobarica. Zanima me koja su vaša najgora iskustva. Mi radimo tek drugi dan, a već smo vidjele svašta", napisala je u objavi i pozvala pratitelje da podijele svoja iskustva.

Objava je u kratkom roku privukla velik broj komentara bivših i sadašnjih sezonskih radnika koji su otkrili s kakvim su se sve situacijama susretali tijekom svog rada. Dok su neki korisnici cijelu situaciju komentirali kroz šalu, drugi su podijelili iskustva koja, kako kažu, nikada neće zaboraviti. Jedna korisnica ispričala je da je tijekom četiri sezone rada pronalazila sve, od prljavog donjeg rublja i ostataka hrane pa do prizora koji su joj ostali u trajnom sjećanju.

U raspravu su se uključili i brojni drugi korisnici. Jedni su naglasili koliko je higijena važna u ovom poslu, dok su drugi istaknuli da im je, unatoč fizički zahtjevnom radu, sezona ostala u lijepom sjećanju zahvaljujući dobroj atmosferi, organiziranim obrocima i slobodnom vremenu između smjena.

Najviše reakcija izazvala je ispovijest korisnice Tamare koja je opisala prizor koji, kako kaže, nikada neće zaboraviti. "Najgore mi je bilo kada su ljudski izmet zamotali u novinski papir i ostavili ga u hladnjaku", napisala je. Njezina objava izazvala je brojne reakcije, a mnogi su priznali da ne mogu shvatiti zašto bi se netko tako ponašao. Među najneugodnijim iskustvima koja su drugi izdvojili našli su se i slučajevi povraćanja po sobama, ljudskog izmeta te ostavljenih iskorištenih kondoma.