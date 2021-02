Austrijska vlada izdvojila još 150 milijuna eura za pomoć obiteljima

Austrijski ministar zdravlja i socijalne skrbi Rudolf Anschober i ministrica za obitelj i mlade Susanne Raab predstavili su u srijedu na konferenciji za novinare u Beču novi Paket pomoći obiteljima „težak“ 150 milijuna eura, koji je danas donijela austrijska vlada na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom. Kako su oboje govornika istakli, Fond za pomoć obiteljima teško pogođenih pandemijom koronavirusa produžen je za još tri mjeseca odnosno do 30.lipnja ove godine.

Osim toga 100.000 eura predviđeno je za „posebnu isplatu“ dječjeg doplatka. Daljnjih 26 milijuna eura namijenjeno je osobama koje primaju socijalnu pomoć, kao i za projekte za borbu protiv siromaštva u zemlji.

„Ovo je posebno teško vrijeme za obitelji. Pandemiju još nismo savladali i stoga mi je važno da se obitelji i dalje financijski rastereti“, rekla je Raab.

Napomenula je kako je do sada iz Fonda za 90.000 obitelji teško ugroženim koronakrizom, a to znači da je najmanje jedan roditelj ostao bez posla ili mora raditi skraćeno, ukupno isplaćeno 120 milijuna eura pomoći. Kako je ministrica istakla svaka je obitelj u prosjeku potpomognuta s 1.300 eura. Što se tiče isplate dječjeg doplatka ministrica je rekla kako je odlučeno da svaka obitelj koja je od ožujka 2020. do veljače ove godine dobivala dječji doplatak najmanje jedan mjesec, ima pravo na naknadu do kraja ožujka ove godine. Čak i za one slučajeve bez potvrde o školovanju ili drugih prethodno traženih dokaza kako bi se steklo pravo na naknadu.

„Odlučeno je da u takvim slučajevima nitko ne mora vratiti dječji doplatak“, poručila je ministrica Raab, istaknuvši da će naknada svim korisnicima biti automatski isplaćena.

Raab je rekla kako dječji doplatak u Austriji trenutačno prima 80.000 djece i da je za njih predviđena posebna isplata od 100.000 eura. Ministar socijalne skrbi Anschober je rekao kako Vlada s 26 milijuna eura pomoći prije svega želi postići da djeca „koja ništa nisu kriva“ za nastalu situaciju s pandemijom „ ne zahvati siromaštvo“.

„Nama je posebno važno da spriječimo da se sadašnja zdravstvena kriza pretvori u socijalnu krizu“, poručio je.

Anschober se je potom osvrnuo i na aktualnu epidemiološku situaciju u zemlji, koja posljednjih dana i tjedana nije baš ružičasta. Danas je u proteklih 24 sata zabilježeno, nakon dužeg vremena, ponovno više od 2.000 novozaraženih, točnije njih 2.006. K tome treba pribrojati i vijest da je u jednoj od bečkih Osnovnih škola potvrđeno 16 zaraza britanskom mutacijom koronavirusa. Što se tiče južnoafričkog soja koji se širi Tirolom, izlazak iz ove austrijske pokrajine i dalje je moguć isključivo s negativnim korona testom. A da je u Tirolu situacija vrlo ozbiljna dokazuje i podatak da je tirolski Mayrhofer prošle subote zbog južnoafričke mutacije stavljen u karantenu.

Kako dalje nakon 1. Ožujka, u ponedjeljak će odlučiti austrijska vlada nakon dogovora sa stručnjacima, predstavnicima oporbe i pokrajinskim poglavarima. Kako je Anschober na konferenciji napomenuo, vlada namjerava drugi tjedan napraviti „prve oprezne korake“ popuštanja mjera u staračkim domovima i dozvoliti po štićeniku da ga posjete u tjedan dana dvije osobe, uz obvezno nošenje FFP2 maske i negativni antigen test.

Što se tiče cijepljenja Anschober je rekao kako cijepljenje osoba starijih od 65 godina cjepivom AstraZenece „neće imati utjecaj“ na nacionalni Plan cijepljenja. „Kod plana cijepljenja mi smo na sigurnoj strani“, tvrdi ministar zdravlja. Napomenuo je kako se već dulje vrijeme polazi od toga da će Austrija u drugom kvartalu dobiti manje isporuka cjepiva AstraZenece. „Da se mogu cijepiti i stariji od 65 godina pokazale su brojne studije. Sada čekam i službenu preporuku nacionalnog gremija za cijepljenje“, naglasio je Anschober.