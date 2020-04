Austrijska policija od danas naplaćuje 25 eura kazna za nenošenje maski

Imam jednu dobru i jednu lošu vijest“, rekla je poznata austrijska virologinja Monika Redlberger-Fritz u petak navečer u razgovoru za austrijsku televiziju ORF komentirajući prvu prevalentnu Studiju bečkog Instituta za socijalna istraživanja SORA o zaraženosti austrijske populacije koronavirusom, a koja je pokazala da je početkom travnja u Austriji bilo „najmanje tri puta više zaraženih, od službenih brojki potvrđenih slučajeva zaraze“.

„Dobra je vijest da se sada znade, da su zabilježene vrlo dobre i važne brojke, a loša je da se još jako mnogo ljudi može zaraziti, i zato je važno i dalje se pridržavati mjera opreza“, istaknula je virologinja u razgovoru u kojem je sudjelovao i jedan od dvojice autora Studije i šefova Instituta SORA Günther Ogris.

„Virus je priljepčiv za preko 99 posto stanovnika“, upozorila je. Napomenula je kako će „ kraj pandemije doći prije ili kasnije, jedino je upitno koliko će valova još morati proći, kako bi se uspostavio imunitet krda“.

VIDEO: Pogledajte što predviđaju naši znanstvenici: Koliko bi mogla trajati pandemija?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Austrijski mediji navode kako se iz izjava virologinje Monike Redlberger-Fritz može se izčitati da bi „imunitet krda“ mogao igrati ulogu u raspletu pandemije koronavirusom. Riječ je o situaciji u kojoj je na zarazu virusom imuno dovoljno ljudi u populaciji da se ona prestane širiti.

Reprezentativna Studija Instituta SORA napravljena po nalogu austrijskog Ministarstva znanosti i kulture, koju je i resorni ministar Heinz Faßmann predstavio u petak u sjedištu austrijske Vlade u nazočnosti autora pokazala je da je 0,32 posto austrijske populacije pozitivno na koronavirus u 8,8 milijunskoj Austriji. To je utvrđeno slučajnim odabirom osoba za testiranje, održanim od 1. do 6. travnja, koje nisu pokazivale znakove zaraze virusom. Pretočeno u brojke riječ je o 10.200 do 67.400 zaraženih u narodu, ne računajući oboljele koje su se u to vrijeme nalazili na bolničkom liječenju.

Gotovo svi važniji mediji u subotu ponavljaju apel austrijskog saveznog kancelara Sebastiana Kurza upućen građanima da „izdrže i za Uskrs ostanu kod svojih kuća“ te upozorenje ministra zdravlja Rudolfa Anschobera kako će „druga faza, nakon Uskrsa biti će znatno teža od prve“.

To potvrđuje i lagani porast broja oboljelih i gotovo 300 novooboljelih od koronavirusa u Austriji u posljednjih 24 sata, te stalan porast broja preminulih.

Prema podacima austrijskog Ministarstva socijalne skrbi, zdravlja i njege u subotu ujutro u Austriji je 13.561 osoba zaražena koronavirusom, a njih je 6.064 ozdravilo dok je 337 preminulo. Do sada je testirano 140.975 osoba.

Pogledajte zašto je važno ostati doma

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na prvom mjestu broja zaraženih i dalje je Tirol s 3.176 slučaja, a slijedi ga Donja Austrija (2.213), Gornja Austrija (2.109), Beč (1.963) i Štajerska (1.499). Najviše smrtnih slučajeva je u Štajerskoj (73), Beču (72) i Donjoj Austriji (60).

Ono što također treba spomenuti je da od danas policajci u Austriji naplaćuju kaznu od 25 eura neposlušnima koji se ogluše na Vladinu mjeru obveznog nošenja maski u trgovinama te u sredstvima javnog prijevoza.