Austrija dodatno postrožila uvjete ulaska: Hrvatska i Nizozemska od danas visokorizične

Austrijsko Ministarstvo za socijalnu skrb, zdravstvo, njegu i zaštitu potrošača svojom je odlukom od 1. svibnja, koja je danas stupila na snagu dodatno postrožila uvjete ulaska u Austriju za državljane zemalja u kojima vlada najezda mutacija koronavirusa, kao što su Indija, Južna Afrika i Brazil.

Temeljem izmjene COVID odredbe, od danas će putnici iz navedenih zemalja u Austriju moći ući isključivo s negativnim PCR testom, ne starijim od 72 sata. No, ni to neće biti baš jednostavno, posebice za one iz Indije koji uz negativni PCR test moraju predočiti da imaju stalni boravak u Austriji. U slučaju da nemaju PCR test, moraju se obvezati da će ga napraviti u roku 24 sata i do dobivanja rezultata biti u samoizolaciji.

Uz PCR putnici moraju i u obveznu 10-dnevnu samoizolaciju, iz koje mogu izaći tek nakon pet dana karantene i to isključivo uz negativni PCR test. Antigen test se ne priznaje u navedenim slučajevima.

Osim toga za sve zrakoplove iz Indije, Južne Afrike i Brazila na snazi je zabrana slijetanja u austrijske zračne luke.

Kao razlog za novi još stroži granični režim navodi se alarmantno epidemiološko stanje u Indiji preplavljenoj indijskim sojem koronavirusa, za koji stručnjaci tvrde da je kombinacija britanskog i južnoafričkog soja. Osim toga Austrijanci su na oprezu jer je u Austriji proteklih dana zabilježeno, uz većinom prisutni britanski soj i pet “sumnjivih“ slučajeva indijske virusne mutacije.

Istovremeno za neke države u kojima je vrijednost incidencije znatno pala, Austrija je olabavila granični režim. Primjerice od danas je za državljani Finske pri ulasku u Austriju ukinuta do sada obvezna 10-dnevna samoizolacija, a Finska je priključenja „A“ skupini zemalja s neznatnom incidencijom kao što su Australija, Island, Novi Zeland, Singapur, Južna Koreja i Vatikan.

Ni Italija i Slovačka više nisu u skupini visokorizičnih COVID-19 zemalja, što omogućava prekograničnim putnicima lakši prelazak austrijske granice uz predočenje antigen ili PCR testa svakih sedam dana.

Kako je austrijska televizija ORF danas u svojim vijestima više puta javila, Austrija je od danas dodatno pooštrila granični režim za Hrvatsku i Nizozemsku, svrstavši ih u visokorizične zemlje s velikim brojem novozaraženih koronavirusom i visokom vrijednosti incidencije ( broj zaraženih na 100.000 stanovnika).

To znači da Hrvati i Nizozemci i ostali putnici iz te dvije zemlje mogu u Austriju ući samo s negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata uz obveznu 10-dnevnu karantenu iz koje mogu izaći nakon pet dana predočenjem novog negativnog PCR testa.

Novom odredbom austrijskog Ministarstva socijalne skrbi, zdravstva, njege i zaštite potrošača, koju je potpisao nadležni ministar Wolfgang Mückstein, Hrvatska je uvrštena zajedno s Nizozemskom u „B“ skupinu zemalja s visokom incidencijom u kojoj su već i Bugarska, Estonija, Francuska, Poljska, Švedska, Slovenija, Češka, Mađarska i Cipar.

