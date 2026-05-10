više od 100 putnika u luci Granadilla

FOTO Pogledajte kako izgleda evakuacija kruzera na kojem hara hantavirus: 'Ovo je neviđena operacija'

The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife
Benjamin Mihoci/Hina
10.05.2026.
u 10:22

Španjolska je u nedjelju započela proces evakuacije putnika s kruzera pogođenog hantavirusom, usidrenog u blizini Tenerifea, ukrcavanjem zdravstvenih stručnjaka na brod kako bi obavili završnu zdravstvenu provjeru putnika prije iskrcavanja, priopćilo je španjolsko ministarstvo zdravstva, a prenosi agencija Reuters. Gotovo mjesec dana otkako je prvi putnik umro od hantavirusa na kruzeru MV Hondius, brod je konačno došao u nedjelju rano ujutro do otoka Tenerife u Kanarskim otocima. Uoči dolaska broda trajale su intenzivne pripreme radi prihvata njegovih preko 100 putnika u luci Granadilla, prenio je BBC. Medicinski timovi će provjeriti zdravstveno stanje svih osoba u potrazi za naznakama virusa. Prema najnovijim izvješćima, nitko drugi nema simptome.

Ljudi će potom biti podijeljeni u skupine prema državljanstvima te će u manjim brodovima biti prevezeni na obalu. Potom će iz lokalne zračne luke čarter-letovima biti prevezeni u svoje matične države. Hondius je blizu luke stigao prije zore, no nije mu dopušteno da dođe do obale, već je oko usidrenog broda uspostavljeno sigurnosno područje. Španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia je kompleksnu operaciju radi sprečavanja širenja andskog soja virusa opisala kao "neviđenu".

Operacija uključuje 23 zemlje, a pomno je planirana radi maksimalne sigurnosti i odgovora na zabrinutosti lokalnog stanovništva. Među njima je i predsjednik Kanarskih otoka koji kaže da "neće biti miran" dok svi putnici i posada ne otiđu. Međutim, Garcia je u subotu ponovila da je "rizik od zaraze za stanovništvo nizak". "Vjerujemo da su pretjerano širenje panike, dezinformacije i zbunjenost suprotni osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja", dodala je.Sigurnosne mjere u luci na jugu Tenerifa su značajno pojačane u subotu. Španjolska vojna policija te timovi za odgovor na krizne situacije su postavili velike šatore za prijem, a pristup luci je ograničen.

