Majka s 2,13 promila vozila djecu pa sletjela s kolnika i zabila se u zid: Auto se prevrnuo na krov, spasio ih jedan detalj

Teška prometna nesreća dogodila se u petak oko 14.20 sati u Svibanjskoj ulici u Vrbovcu, izvijestila je PU bjelovarsko-bilogorska. Osobni automobil kojim je upravljala 34-godišnjakinja završio je prevrnut na krovu, a u vozilu su se nalazila i njezina djeca. Prema policijskim informacijama, vozačica je u oštrom zavoju zbog neprilagođene brzine izgubila nadzor nad automobilom. Vozilo je zahvatilo bankinu, sletjelo s kolnika, udarilo u betonski zid i travnato uzvišenje te se potom prevrnulo na krov.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozačica bila pod utjecajem alkohola od 2,13 promila. Djeca su u nesreći lakše ozlijeđena te su vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu. Srećom, bila su pravilno vezana u odgovarajućim autosjedalicama, što je spriječilo teže posljedice.