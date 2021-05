Austrija 10. lipnja nastavlja s ublažavanjem mjera, od 1. srpnja ukida gotovo sva ograničenja

Austrija 10. lipnja nastavlja s daljnjim ublažavanjem restrikcija u zemlji, što joj je omogućila znatno bolja epidemiološka situacija u zemlji vezana uz pandemiju koronavirusa i niske brojke novozaraženih i pacijenata u intenzivnoj njezi te pad vrijednosti incidencije na 40, kao i sve veća procijepljenost stanovništva, istaknuli su u petak na zajedničkoj konferenciji za medije u Beču austrijski savezni kancelar Sebastian Kurz, potkancelar Werner Kogler, ministar zdravlja Wolfgang Mückstein, ministrica turizma Elisabeth Köstinger i prorektor Bečkog Medicinskog sveučilišta Oswald Wagner.

Kurz je najavio postupno popuštanje mjera i ukidanje ograničenja u zemlji, i to u dva koraka: 10. lipnja, te potom 1. srpnja kada se očekuje, kako je istakao, „povratak normalnosti“. Napomenuo je kako je obećanje koje je dao da će se građani do ljeta vratiti normalnosti biti ispunjeno, kao i obećanje da će svi koji to žele do ljeta se moći cijepiti.

Austrijski kancelar je ukazao kako je za popuštanje mjera važno držati se osnovnog „3G-pravila“ tj. tamo gdje je to obvezno predočiti dokaz o cijepljenju, izlječenju od Covida-19 ili svježi negativni korona test, koji će biti „ulaznica“ za ugostiteljstvo i ostale uslužne djelatnosti, turizam, kulturu i sport.

Potom je ukratko predstavio nove mjere koje stupaju na snagu 10. lipnja, a to su:

Ukida se obveza nošenja FFP2 maski na otvorenom.

Fizički razmak između skupina ljudi smanjuje se s dva na jedan metar.

Za jednim stolom u zatvorenim prostorima ugostiteljskih lokala umjesto sadašnjih četiri smije sjediti osam osoba i djeca, a na otvorenom 16 osoba i djeca, umjesto sadašnjih 10.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata produžuje se s 22 sata navečer do ponoći.

U trgovinama, fitness centrima i svuda gdje je do sada vrijedilo pravilo 20 m2 prostora po osobi, po novom je potrebno osigurati „samo“ 10 m2.

Dozvoljena su putovanja autobusima i to punim kapacitetom.

Kada je riječ o kulturno-zabavnim i sportskim priredbama, uz obvezni raspored sjedećih mjesta, na otvorenom je i dalje dozvoljeno okupljanje 3.000 osoba, a u zatvorenom prostoru 1.500. U oba slučaja do maksimalne popunjenosti 75 posto kapaciteta ( sada samo 50 posto).

Amaterskim se zborovima, glazbenim sastavima i kapelama ponovno dozvoljavaju probe i nastupi kao i profesionalcima.

Kurz je također najavio da se za putnike iz zemalja koje nisu na popisu zemalja s „visokom incidencijom“ ukida obvezna karantena i obveza online registracije ulaska u zemlju, ali da i za njih, kao i za sve ostale vrijedi „3G-pravila“ (cijepljen/izliječen/testiran).

Na konferenciji su kancelar Kurz potpomognut ostalim ministrima, svaki iz svoga područja, najavili da će već 1. srpnja biti novi, drugi korak „otključavanja“ Austrije i da će biti ukinuta gotovo sva ograničenja. Jer će do tada će, kako se procjenjuje, biti (pro)cijepljeno već 5 milijuna, ili dvije trećine za cijepljenje voljnog austrijskog stanovništva.

Istaknuli su, kako će od 1. srpnja biti moguća i vjenčanja i sve velike mnogoljudne priredbe i manifestacije. Skupovi s više od 100 osoba morati će se prijaviti, a za one iznad 500 osoba, biti će potrebna dozvola nadležnih općinskih organa. .

Osim toga od 1. srpnja „padaju“ i maske u zatvorenim prostorima, osim u napučenim prostorima poput javnog prijevoza, trgovina, škola i slično. I u ugostiteljstvu će biti ukinuta sva ograničenja, a početi će raditi i noćni lokali, klubovi i diskoteke.

Za kulturne u sportske priredbe od 1. srpnja također neće biti više nikakvih ograničenja i publika će moći u neograničenom broju dolaziti na stadione, koncerte i ostale priredbe i manifestacije.

Potkancelar Kogler, koji je i ministar sporta, kulture i umjetnosti je rekao kako će se publika konačno moći vratiti na stadione. Posebno je upozorio da će jedino što će biti važeće i neće se mijenjati biti „3G-pravilo“ odnosno potvrda da je osoba cijepljena, preboljela koronavirus i negativno testirana. Potkancelar je pozvao Austrijance da se cijepe i tako zaštite sebe i druge.

Ministar zdravlja Mückstein je uputio apel Austrijancima da budu oprezni i odgovorni i da se testiraju, a čim dobiju poziv odu na cijepljenje, jer kako je rekao „korona još nije prošla“.

Ministrica turizma Elisabeth Köstinger je rekla je popuštanje mjera 19. svibnja bio „povijesni korak“, jer su mnogi nezaposleni, kao i zaposleni koji su radili skraćeno ponovno počeli normalo raditi, posebno u ugostiteljstvu i turizmu. Naglasila je kako je popuštanje mjera „svakih tri tjedna“, prvo 19.svibnja, pa naredno 10. lipnja, kao i ono 1. srpnja „potvrda vraćanja normalnosti“. Osvrnula se je i na „zelenu putovnicu“, dodavši kako će Austrija biti prva zemlja u EU koja će uvesti digitalni zeleni certifikat. Najavila je da će se Austrija, što se tiče ograničenja odnosno obvezne karantene pri ulasku u zemlju odsada orijentirati na njemački Institut Robert Koch i njegove liste „rizičnih područja“, „područja s visokom incidencijom“ i ona s „virusnim korona mutacijama“, kako bi se moglo omogućiti putovanje u veći broj zemalja, bez opasnosti od „uvoza“ koronavirusa i njegovih mutacija.

Znanstvenik Wagner je rekao kako su testiranje i nošenje FFP2 maski „austrijska uspješna priča“. Apelirao je na Austrijance da se cijepe, jer je cijepljenje već i do sada pokazalo „nevjerojatno uspješno“, a cjepiva „sigurna i učinkovita“.