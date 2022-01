Australski ministar pojasnio zašto je poništena viza Đokoviću: Otvoreno je protiv cijepljenja

Novak Đoković stigao je u Australiju s vizom i svim dokumentima i potvrdom da je nedavno prebolio COVID-19, a kako su preporuke liječnika da se šest mjeseci bolesti osoba ne cijepi, ta činjenica predstavlja valjanu medicinsku iznimku.

"Đoković ima negativan PCR test, dovoljnu količinu antitijela i njegova opasnost po zdravlje ljudi oko njega je zanemariva. Usprkos tome, viza mu se poništava jer je ranije javno iznosio tvrdnje da se protivi cijepljenju pa njegovi stavovi mogu potaknuti ljude u Australiji da odbiju primiti cjepivo, što može povećati pritisak i troškove zdravstvenog sustava, ali njegova nazočnost može potaknuti ljude i na prosvjede te kao takav predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i javni red u zemlji."

Tako glasi objašnjenje australskog ministra imigracije Alexa Hawkea o poništenju vize tenisaču koji treba nastupiti na Australian Openu. Dokument u kojem taksativno pojašnjava koje je činjenice uzimao u obzir pri donošenju odluke te koliku težinu ima koji dokaz, objavio je tijekom noći po našem vremenu australski Federalni sud, uz svu drugu dokumentaciju u slučaju Đoković pa i transkript njegova noćnog razgovora s pripadnicima federalne policije pri dolasku u Australiju.

Foto: Bai Xuefei/XINHUA (220114) -- SYDNEY, Jan. 14, 2022 (Xinhua) -- File photo taken on Feb. 17, 2021 shows Novak Djokovic of Serbia during Australia Open in Melbourne, Australia. The Australian Government has cancelled Novak Djokovic's visa for a second time in a row, leaving a cloud of doubt over the world number one's hopes of winning a record-breaking 21st Grand Slam title in Melbourne. (Xinhua/Bai Xuefei) Photo: Bai Xuefei/XINHUA

- Prihvaćam pretpostavku da je Đoković u Australiju ušao dosljedno s potrebnim dokumentima. U obzir sam uzeo obzir činjenicu da je primio pismo od Tennis Australia, koje je potpisala dr. Carolyn Broderick i recenzirao Neovisni stručni medicinski panel države Victoria i da je smatrao da ima pravo na medicinsko izuzeće, te prihvaćam njegov stav kao važan u donošenju odluke - objašnjava ministar.

- To što pretpostavljam da trenutno ima medicinski razlog da se ne cijepi, u konačnici ne utječe na moje razmišljanje o zdravstvenom riziku i javnom redu - nadalje kaže.

Dokumenti uključuju medicinske potvrde o preboljenju, kao i za potrebe ove odluke pribavljenog mišljenja australskog panela stručnjaka za COVID koji potvrđuju da se osoba ne treba cijepiti šest mjeseci nakon infekcije te da nakon preboljenja ne predstavlja rizik.

- Iako, i prema podacima i mišljenju australskih stručnjaka, Đoković predstavlja zanemariv individualni rizik od prenošenja COVID-19 na druge osobe, ipak smatram da njegova prisutnost može predstavljati rizik za zdravlje australske zajednice. Iako ga o stavovima oko cijepljenja nismo pitali, uzeo sam u obzir da je Đoković istaknuta necijepljena javna osoba, koja je ranije javno kazala da se protivi cijepljenju. Ranije je izjavio da 'ne bi želio da ga netko prisiljava na cjepivo' kao uvjet da putuje ili se natječe na turnirima - stoji u ministrovu objašnjenju.

Njegova prisutnost u Australiji, s obzirom na njegovo dobro poznato stajalište o cijepljenju, koje je civilizacijski doseg, može stvoriti rizik od jačanja osjećaja protiv cijepljenja u manjem dijelu australske zajednice.

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA Novak Djokovic is seen in what it could be his final practice at the 2022 Australian Open at Melbourne Park in Melbourne, Australia on January 14, 2022. Australia has revoked tennis star Novak Djokovic's visa for a second time in a row over his right to remain in the country unvaccinated. The decision by Immigration Minister Alex Hawke means Djokovic now faces being deported. However, the 34-year-old Serbian can still launch another legal challenge to remain in the country. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Troškovi povezani s liječenjem oboljelih od COVID-19 su znatni. Đoković je ranije javno isticao da se protivi cijepljenju protiv COVID-19. Također je priznao da se svjesno propustio izolirati nakon što je primio pozitivan rezultat testa na COVID-19, ali i da je organizirao i sudjelovao na teniskim turnirima u Srbiji i Hrvatskoj bez potrebnog razmaka, kao i da je dao intervju francuskim novinama nakon što je dobio pozitivan nalaz.

- Njegovo prisustvo u Australiji stoga predstavlja rizik za zdravlje i red jer može potaknuti ljude da se ne cijepe ili da odbiju primiti booster dozu. Njegova nazočnost može rasplamsati raspoloženje protiv cijepljenja koje se stvara u Australiji, što pak može dovesti do građanskih nemira i sukoba i prosvjeda - zaključuje ministar Alex Hawke i time potkrjepljuje svoju odluku da se tenisaču ukine viza.

U transkriptima razgovora s časnicima Ministarstva unutarnjih poslova, vođenima 6. siječnja od nešto iza ponoći do 9 sati ujutro u zračnoj luci, Đoković surađuje. No dužnosnici od njega traže dodatne dokaze, pisma i potvrde, koje on u tom trenu ne može pokazati. Službenici pripremaju dokument o protjerivanju te mu daju 20 minuta - kako nalaže procedura - da pribavi dodatne dokumente o kojima su razgovarali.

- Vi od mene u 4 sata ujutro tražite te dokumente, a ne smijem koristiti telefon. Kako da dođem do njih?

Tenisač je odbio potpisati dokument, nakon čega su ga odveli u imigracijski hotel na zadržavanje.

O njegovoj daljnoj sudbini u Australiji odlučivat će večeras po hrvatskom vremenu australski Federalni sud.