Apple najavio daljnje povećanje ulaganja u Kini

Izvršni direktor Applea Tim Cook izjavio je u srijedu da će njegova tvrtka nastaviti povećavati ulaganja u Kini te produbljivati suradnju kako bi se ostvario obostrano koristan razvoj.
Cook je to poručio tijekom sastanka s kineskim ministrom industrije i informacijske tehnologije Li Lechengom u Pekingu.
Li je istaknuo da kinesko golemo tržište i razvijen industrijski sustav stvaraju ogroman potencijal za ulaganja i potrošnju. Naglasio je da će Kina dosljedno promicati otvaranje prema visokim standardima, snažno poticati primjenu pametnih tehnologija u procesu industrijalizacije i inteligentne transformacije industrija te stvarati povoljno poslovno okruženje za strane tvrtke, uključujući Apple.
