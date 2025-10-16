Apple najavio daljnje povećanje ulaganja u Kini

Izvršni direktor Applea Tim Cook izjavio je u srijedu da će njegova tvrtka nastaviti povećavati ulaganja u Kini te produbljivati suradnju kako bi se ostvario obostrano koristan razvoj.

Cook je to poručio tijekom sastanka s kineskim ministrom industrije i informacijske tehnologije Li Lechengom u Pekingu.

Li je istaknuo da kinesko golemo tržište i razvijen industrijski sustav stvaraju ogroman potencijal za ulaganja i potrošnju. Naglasio je da će Kina dosljedno promicati otvaranje prema visokim standardima, snažno poticati primjenu pametnih tehnologija u procesu industrijalizacije i inteligentne transformacije industrija te stvarati povoljno poslovno okruženje za strane tvrtke, uključujući Apple.