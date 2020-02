APN pozvao banke na dostavu ponuda ugovora o subvencioniranim kreditima

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u srijedu je objavila poziv kreditnim institucijama za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih stambenih kredita.

"APN poziva sve kreditne institucije koje na području Republike Hrvatske mogu prema posebnom propisu obavljati poslove davanja kredita na tržištu da dostave ponudu za sklapanje ugovora s RH, kojom se obvezuju odobravati subvencionirane stambene kredite i s tim u vezi obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetima koji su za korisnika kredita ili RH povoljniji od uvjeta propisanih zakonom", stoji u pozivu objavljenom u srijedu u dnevnom tisku i na internetskim stranicama APN-a.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 27. veljače 2020. godine do 16 sati, a njihovo javno otvaranje obavit će se idućeg dana, 28. veljače u 10 sati u prostorijama APN-a.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar već je ranije najavio da će se ove godine, osim u rujnu, zahtjevi za subvencionirane stambene kredite moći predavati i u ožujku. Kako stoji na stranici Ministarstva, Štromar će do kraja tjedna predstaviti daljnje aktivnosti i najaviti točan datum raspisivanja poziva za građane, pri čemu sve zainteresirane za prijavu poziva da što prije pripreme svu potrebnu dokumentaciju.

"Početkom ožujka bit će objavljena lista kreditnih institucija s kojima će biti sklopljen ugovor te u koje će se građani moći prijaviti, kao i po kojim kamatama u kunama i eurima će se davati subvencionirani krediti", stoji u objavi na stranici ministarstva.

U prethodnom krugu, u kojem su se prijave počele zaprimati 10. rujna 2019., sudjelovalo je 12 banaka, pri čemu su se efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kretale od 2,19 do 3,75 posto.

Dosad, u tri godine provođenja mjere, odobreno je ukupno 9.410 subvencioniranih kredita.

Po već ranije poznatim uvjetima, zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po četvornom metru odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate.

Za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja prošle godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.