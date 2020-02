APN-ovac unajmio POS-ov stan i planira ga otkupiti: Pa što smo mi? Građani drugog reda?

Pomoćnik ravnatelja APN-a Damir Vuletić unajmio jeftino POS-ov stan u Zagrebu i planira ga otkupiti po nižoj cijeni od tržišne, doznaju 24sata.

Iako je prva informacija bila da je Vuletić član HNS-a, u toj stranci to negiraju, a APN je dao općenit odgovor. Vuletić je zato za 24sata sam pojasnio angažman svojeg ugovora. On je unajmio POS-ov stan u Zapruđu ukupne obračunske površine 60 kvadrata, po cijeni od 23 kune za kvadrat, što čini 1380 kuna mjesečno. Tržišne su cijene u Zagrebu barem tri puta više za tu površinu. Ni Vuletić nije prijavljen u tom stanu iako je to morao učiniti po zakonu. Ali ima obrazloženje.

- Nisam još ušao u posjed stana jer je oštećen. Pas ranijeg stanara je izgrebao parket. Kad se uklone nedostaci, ući ćemo u stan. Dvije godine sam čekao na listi prvenstva, a moja obitelj ispunjava uvjete - kaže Vuletić.

Objasnio je i da planira kupiti taj stan. Cijena u Zapruđu je inače 1088 eura za kvadrat. Od te cijene se u prve tri godine odbija i cijena najma. Na pitanje je li imao utjecaj u agenciji koju vodi da njemu dodijeli stan, kaže da nije i da je sve legalno. A je li POS zamišljen da ga kupuju ljudi koji rade u agenciji koja vodi gradnju, upitan je Vuletić.

- Pa što smo mi? Građani drugog reda? Zakon ne brani službenicima APN-a kupnju, a to što narod voli senzacije, to je druga stvar - kaže pomoćnik Vuletić.

Stan u Zapruđu kupila je i bivša zaposlenica APN-a dok je radila u agenciji. I njen bliski član obitelji.