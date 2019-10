Đapić: Hrvatsku je potrebno vukovarizirati, ali ne militantno, nego duhovno

Poslije predstavljanja u Zagrebu kandidat za predsjednika RH Ante Đapić, koji je i predsjednik političke stranke Desno, krenuo je sa svojom predizbornom kampanjom iz Vukovara gdje je govorio o Domovinskom ratu i položaju Vukovara danas. Đapić je istakao kako je iznimno opasno Vukovar izdvajati kao izdvojeni grad jer onda postaje lako ranjiv i bit će meta napadanja brojnih neprijatelja Hrvatske.

- Vukovar je mjesto nacionalne simbolike tako da se o tome gradu ne može govoriti kao jednom izoliranom gradu nego o kompletnom odnosu prema Hrvatskoj. Hrvatsku je potrebno vukovarizirati ali ne u nekom militantnom smislu nego duhovno. Vukovar ne predstavlja simbol obrane samo jednoga grada nego obranu cijele Hrvatske, rekao je Đapić.

Govoreći o svome programu kazao je i kako se ne može govoriti o pijetetu prema Vukovaru ako u isto vrijeme postoje pojavnosti u društvu koje ruše poštovanje prema Vukovaru i samim tim prema Domovinskom ratu. Kao primjere tome spomenuo je uvođenje dvojezičnih ploča, ćirilice, srpskih škola, relativiziranje Domovinskog rata…

Kazao je i kako Milorad Pupovac vlada Hrvatskom što je pojasnio zahtjevima Hvidre za njegovim izbacivanjem iz koalicije što je na kraju došlo do toga da će se „pripadnici Hvidre postrojiti ispred Pupovca“.

Foto: Branimir Bradarić

- U Borovu selu odajemo počast poginulim policajcima umjesto da tamo imamo kamp za obuku specijalaca pa kome to smeta neka ode. Problem Vukovara se ne rješava parcijalnim mjerama nego snažnim intervencijama u zakon. Treba onemogućiti obnašanje javnih dužnosti svim pripadnicima neprijateljske vojske SAO Krajina. Ukoliko to ne napravimo ostat će na snazi političko srpstvo, a za to mjesta u Hrvatskoj nema. Rigorozno treba kažnjavati sve one koji relativiziraju Domovinski rat, neke su od mjera koje je iznio Đapić.

Smatra i kako svakako treba doći do promjena u izbornom zakonu za koji je rekao da je nepravedan i da dijeli Hrvatsku. Prema njegovim riječima treba ukinuti 11 i 12 izbornu jedinicu te omogućiti da svi glasači imaju jednaki tretman, odnosno da mogu birati i da budu birani. Za Ustav RH je rekao kako u njemu mora stajati kako je Hrvatska država hrvatskog naroda.

Prokomentirao je i pojedina nagađanja kako ga je na predsjedničku kandidaturu nagovorio premijer Andrej Plenković kako bi oduzeo dio glasova desnice Miroslavu Škori.

-Nitko nema sigurne glasove pa tako ih nemaju ni Škoro ni Grabar Kitarović. Svatko od kandidata će se za svaki glas morati boriti. Protiv niti jednoga kandidata nemam ništa, a ja sam se kandidirao da pobijedim. Nadam se kako ćemo imati priliku da sučelimo naše izborne programe i ideje, rekao je Đapić.