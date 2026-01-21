Naši Portali
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
Tomislav Krasnec
Tomislav Krasnec

Apaurinski Andrej i belgijski brat Bart o dilemi u Davosu

21.01.2026. u 17:24

Kao pripadnik prve škole mišljenja. “Uz sve šumove u komunikacijskom kanalu, SAD su saveznik i prijatelj Europe i nitko među 27 članica Europske unije nije promijenio taj stav”, rekao je Plenković

Nakon eskalacije transatlanskog razdora zbog Trumpova posezanja za Grenlandom, postoje dvije škole mišljenja među europskim liderima. Barem su postojale do sinoćnjeg govora predsjednika Donalda Trumpa u Davosu, koji se događao nakon pisanja ovog teksta. U prvoj su školi mišljenja oni koji vjeruju da je - unatoč svemu, unatoč šokantnosti Trumpovih izjava i poteza usmjerenih protiv Danske i europskih saveznika - potrebno smiriti tenzije. Pronaći izlaz iz neugodne situacije. Pokrenuti neki novi proces konzultacija oko Grenlanda i općenito arktičke sigurnosti. I na kraju, možda na NATO-summitu u Ankari početkom srpnja, imati neki rezultat koji zadoljava Trumpa i ponovo krpa NATO kao savez nakon još jednog trumovskog pucanja po šavovima. 

Ključne riječi
Davos Andrej Plenković Donald Trump

