Apaurinski Andrej i belgijski brat Bart o dilemi u Davosu

Nakon eskalacije transatlanskog razdora zbog Trumpova posezanja za Grenlandom, postoje dvije škole mišljenja među europskim liderima. Barem su postojale do sinoćnjeg govora predsjednika Donalda Trumpa u Davosu, koji se događao nakon pisanja ovog teksta. U prvoj su školi mišljenja oni koji vjeruju da je - unatoč svemu, unatoč šokantnosti Trumpovih izjava i poteza usmjerenih protiv Danske i europskih saveznika - potrebno smiriti tenzije. Pronaći izlaz iz neugodne situacije. Pokrenuti neki novi proces konzultacija oko Grenlanda i općenito arktičke sigurnosti. I na kraju, možda na NATO-summitu u Ankari početkom srpnja, imati neki rezultat koji zadoljava Trumpa i ponovo krpa NATO kao savez nakon još jednog trumovskog pucanja po šavovima.