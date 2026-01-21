Izbor Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke najveći je karijerni iskorak nekog hrvatskog ekonomista i javnog dužnosnika dosad. Riječ je o njegovu velikom osobnom uspjehu, ali i o velikom postignuću hrvatske diplomacije. Istočna Europa desetljećima nije bila u poziciji da netko iz njezinih redova dođe u sam vrh Europske središnje banke pa je to važnije da se to događa upravo sada – i to s kandidatom iz zemlje koja je tek prije tri godine uvela euro i pristupila europodručju.
Ni političke kombinatorike, uobičajene na vrhu europske politike, ne umanjuju Vujčićev uspjeh. Prema tim tumačenjima, Vujčić je "pobijedio" politički snažnijeg finskog kandidata Ollija Rehna zahvaljujući podršci Njemačke. Pragmatični Nijemci procijenili su, naime, da će iduće godine lakše preuzeti čelno mjesto u Frankfurtu, kada sadašnjoj predsjednici Christine Lagarde istekne mandat, ako u užem vodstvu ECB-a ne bude previše "sjevernjaka", u koju su skupinu svrstali finskog kandidata. No takva objašnjenja ne mogu zasjeniti činjenicu da Vujčić nije dospio u sam vrh europskih financija pukom srećom.
Vujčić je izraziti europejac, ekonomist širokog znanja i još širih međunarodnih kontakata. Dodatnu težinu daje mu "balkansko" iskustvo – rad u uvjetima visoke inflacije, ratne i poslijeratne ekonomije te čestih kriza
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
FOTO Slijedi nam nova runda snijega: Pogledajte ovu kartu, evo kad bi moglo napadati
Zavoj neće ostariti, no zakon kaže da kutija prve pomoći hoće. Znate li kolika vam kazna prijeti zbog starije kutije u autu?
Stigla nova karta vojne moći svijeta: Pogledajte gdje je na listi Hrvatska, jedna susjedna zemlja znatno jača
Stručnjak savjetuje: Ako vam se na rabljenom autu upali ova lampica, odmah ga prodajte
Želite prijaviti greške?
Gdje i zašto su nestali državnici koji će reći “Make Europe great again!”?
Hrvatska raste kao nikad, ali je i život u državi skuplji nego ikad prije
'Družio sam se s bivšim kanibalima, Sjeverna Koreja srušila je sve moje predrasude'
'Tužni su to ljudi koji nemaju vlastiti život ili su nezadovoljni, pa umjesto da se bave sobom, bave se pljuvanjem po drugima'
Još iz kategorije
Možda vam je promaklo da se NATO raspao prošle subote u večernjim satima
Godinu dana kasnije, zastrašujuća šokantnost tog inauguracijskog trenutka vidljiva je svima u potezima i izjavama koji prate Trumpov aktivni nasrtaj na Grenland, dio teritorija Kraljevine Danske
Silvestar Kolbas ili čija su naša djeca
Zar postoji trenutak u kojem roditelji saznaju da je s njihovom djecom stvar izašla na dobro? Koje je to ustvari dobro, i što je u tom odnosu zapravo dobro? I kad djeca svojim roditeljima prestaju biti stranci? Onda kad tata i mama postanu dementni, pa ih više ne prepoznaju?
Ovo je zemlja za koju ni njezina vlastita predsjednica ne želi da postoji
Zemlja je to slična Bosni i Hercegovini po tomu što je demokracija zapravo otvorila priliku nacionalistima sa svih strana da pokušaju nametnuti svoj model
Potez župnika Franje Glasnovića je važan i nije 'komunistički' komentirati ga
Od 19 (nad)biskupija u Hrvatskoj, godišnje financijsko izvješće vjernicima i javnosti objavljuju samo dvije
Zašto se pljesak hrvatskoj himni u Beogradu nije čuo ni u Srbiji, ali ni u susjedstvu?
Pomalo je čudno da najprimitivniju i najekstremniju medijsku kampanju vodi komercijalna televizija čiji se vlasnik predstavlja kao prozapadni čovjek
Kad Ivica Tucak u Beogradu kaže da voli Hrvatsku kao sebe, to se poštuje
Naš vaterpolo izbornik održao je lekciju kako domoljubnim pozerima tako i onima koji u svemu vide bauk nacionalizma, dok Thompsonova iako nesporna ratna pjesma u Malmöu nije doprinos sportskom ozračju
Treba nam obvezni vojni rok, a politika ga nema hrabrosti uvesti
Vojska se modernizira, ali nedostaje vojnika. I jedini efekt ovog vojnog osposobljavanja može biti taj da se dio mladića na obuci zainteresira za vojni poziv te da prijeđe u profesionalni sastav. Jer badava sva oprema, sva tehnika, sve oružje ako nema vojnika
Dolazi li doba kad će mladi tek nakon smrti roditelja steći vlastiti dom?
Iako Vlada planira do 2030. osigurati oko 20.000 priuštivih stanova, i to programom priuštivog najma njih 9000, kombinacijom POS-ovih modela izgradnje 8000 te još 2000 stanova izgradnjom i obnovom na potpomognutim područjima, to neće biti dostatno za potrebe mladih
Zašto se hrvatska ljevica bori za prava Palestinaca, a ne za Hrvate u BiH?
Smatraju li možda "progresivci" da kolektivna politička prava Hrvata u BiH nisu prioritet hrvatske vanjske politike? Prepoznaju li uopće da je opstanak Hrvata u BiH – s demografskog, političkog i sigurnosnog aspekta – strateško pitanje za Republiku Hrvatsku?
Sramota za Nobela: simbol liberalnog poretka pretvoren u Trumpov reality
Iako Trump hvali Machado kao “izvanredan i hrabar glas” za Venezuelu, tvrdi i da Machado ne uživa dovoljnu podršku i poštovanje kod kuće da vodi zemlju, zbog čega je prepustio vlast Madurovoj potpredsjednici Delcy Rodríguez