Potez župnika Franje Glasnovića je važan i nije 'komunistički' komentirati ga

Vodički župnik don Franjo Glasnović zaintrigirao je javnost potezom koji bi u uređenoj sredini jedva zaslužio fusnotu. Nakon blagoslova kuća objavio je iznos prikupljenih dobrovoljnih priloga. U četrnaest dana obišao je 1750 obitelji, a u župnu blagajnu ušlo je 45.190 eura. Obrazloženje je bilo gotovo dosadno: “Zbog odgovornosti i transparentnosti.” Ništa mistično, ništa poetično, samo iznos i objašnjenje. U Crkvi koja svaku bilješku o novcu tretira kao ispovjednu tajnu, javno očitovanje o financijama zvuči kao provokacija. U nekoj bi normalnijoj državi to bio dašak zdravog društva: “Hvala, bravo, idemo dalje.”