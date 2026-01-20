Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
20.01.2026. u 14:09

Zar postoji trenutak u kojem roditelji saznaju da je s njihovom djecom stvar izašla na dobro? Koje je to ustvari dobro, i što je u tom odnosu zapravo dobro? I kad djeca svojim roditeljima prestaju biti stranci? Onda kad tata i mama postanu dementni, pa ih više ne prepoznaju?

Kada je snimao prve kadrove i scene koji će postati dio njegovog filma, Silvestar Kolbas nije znao što radi. Ili je radio nešto drugo od onog što će raditi kasnije. I neće tako biti samo s prvim kadrovima i scenama, nego još dugo, sve do vremena kada će se stvari zakomplicirati i postati ozbiljne i u suštini nerješive, sve do vremena kada će film steći svoj konačni smisao i žanr. U to prvo vrijeme, Silvestar je snimao zato što je filmski snimatelj. Naprosto je završio taj zanat, pa kao što obućar svojoj obitelji izrađuje cipele, tako je snimatelj svoju obitelj snimao. I jedno, i drugo oblik je društvene povlastice, čiji je cilj da protagonistima pruži toplinu doma više nego da im donese neku egzistencijalnu korist. Međutim, u nekom nevidljivom trenutku obitelj se počinje uobličavati, dakle razlikovati od idealnog pojma o sebi, svako dijete postaje poseban, krajnje distingviran lik, kakvog teško da bi napisao ijedan pisac, pri čemu se onda preoblikuje i mijenja i njihova majka, a s njom i otac, onaj isti koji je bezazleno krenuo snimati prve kadrove i scene svoje obitelji. To više ne čini samo zato što je snimatelj, a ne obućar, pa svojim bližnjim ne izrađuje cipele nego ih snima na filmu, nego sad to čini iz nekih mnogo ozbiljnijih i dubljih razloga.

Ključne riječi
Miljenko Jergović Silvestar Kolbas

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!