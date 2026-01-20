Kada je snimao prve kadrove i scene koji će postati dio njegovog filma, Silvestar Kolbas nije znao što radi. Ili je radio nešto drugo od onog što će raditi kasnije. I neće tako biti samo s prvim kadrovima i scenama, nego još dugo, sve do vremena kada će se stvari zakomplicirati i postati ozbiljne i u suštini nerješive, sve do vremena kada će film steći svoj konačni smisao i žanr. U to prvo vrijeme, Silvestar je snimao zato što je filmski snimatelj. Naprosto je završio taj zanat, pa kao što obućar svojoj obitelji izrađuje cipele, tako je snimatelj svoju obitelj snimao. I jedno, i drugo oblik je društvene povlastice, čiji je cilj da protagonistima pruži toplinu doma više nego da im donese neku egzistencijalnu korist. Međutim, u nekom nevidljivom trenutku obitelj se počinje uobličavati, dakle razlikovati od idealnog pojma o sebi, svako dijete postaje poseban, krajnje distingviran lik, kakvog teško da bi napisao ijedan pisac, pri čemu se onda preoblikuje i mijenja i njihova majka, a s njom i otac, onaj isti koji je bezazleno krenuo snimati prve kadrove i scene svoje obitelji. To više ne čini samo zato što je snimatelj, a ne obućar, pa svojim bližnjim ne izrađuje cipele nego ih snima na filmu, nego sad to čini iz nekih mnogo ozbiljnijih i dubljih razloga.
Zar postoji trenutak u kojem roditelji saznaju da je s njihovom djecom stvar izašla na dobro? Koje je to ustvari dobro, i što je u tom odnosu zapravo dobro? I kad djeca svojim roditeljima prestaju biti stranci? Onda kad tata i mama postanu dementni, pa ih više ne prepoznaju?
Ovo je zemlja za koju ni njezina vlastita predsjednica ne želi da postoji
Zemlja je to slična Bosni i Hercegovini po tomu što je demokracija zapravo otvorila priliku nacionalistima sa svih strana da pokušaju nametnuti svoj model
Potez župnika Franje Glasnovića je važan i nije 'komunistički' komentirati ga
Od 19 (nad)biskupija u Hrvatskoj, godišnje financijsko izvješće vjernicima i javnosti objavljuju samo dvije
Zašto se pljesak hrvatskoj himni u Beogradu nije čuo ni u Srbiji, ali ni u susjedstvu?
Pomalo je čudno da najprimitivniju i najekstremniju medijsku kampanju vodi komercijalna televizija čiji se vlasnik predstavlja kao prozapadni čovjek
Kad Ivica Tucak u Beogradu kaže da voli Hrvatsku kao sebe, to se poštuje
Naš vaterpolo izbornik održao je lekciju kako domoljubnim pozerima tako i onima koji u svemu vide bauk nacionalizma, dok Thompsonova iako nesporna ratna pjesma u Malmöu nije doprinos sportskom ozračju
Treba nam obvezni vojni rok, a politika ga nema hrabrosti uvesti
Vojska se modernizira, ali nedostaje vojnika. I jedini efekt ovog vojnog osposobljavanja može biti taj da se dio mladića na obuci zainteresira za vojni poziv te da prijeđe u profesionalni sastav. Jer badava sva oprema, sva tehnika, sve oružje ako nema vojnika
Dolazi li doba kad će mladi tek nakon smrti roditelja steći vlastiti dom?
Iako Vlada planira do 2030. osigurati oko 20.000 priuštivih stanova, i to programom priuštivog najma njih 9000, kombinacijom POS-ovih modela izgradnje 8000 te još 2000 stanova izgradnjom i obnovom na potpomognutim područjima, to neće biti dostatno za potrebe mladih
Zašto se hrvatska ljevica bori za prava Palestinaca, a ne za Hrvate u BiH?
Smatraju li možda "progresivci" da kolektivna politička prava Hrvata u BiH nisu prioritet hrvatske vanjske politike? Prepoznaju li uopće da je opstanak Hrvata u BiH – s demografskog, političkog i sigurnosnog aspekta – strateško pitanje za Republiku Hrvatsku?
Sramota za Nobela: simbol liberalnog poretka pretvoren u Trumpov reality
Iako Trump hvali Machado kao “izvanredan i hrabar glas” za Venezuelu, tvrdi i da Machado ne uživa dovoljnu podršku i poštovanje kod kuće da vodi zemlju, zbog čega je prepustio vlast Madurovoj potpredsjednici Delcy Rodríguez
Godina u kojoj se ukazivao 'duh ustaštva iz boce'
Tri su puta do odluke Ustavnog suda o Bojni Čavoglave i HOS-u. No otvoreno ostaje pitanje kako bi na apsolutnu zabranu ZDS-a reagirali branitelji, politička desnica i pola milijuna onih koji su pjevali na Hipodromu