Problem nije najveći u Hrvatskoj, s njim se bore sve zemlje koje imaju privatni smještaj, ali hrvatski turizam svakako se ubraja u skupinu u kojoj je iznajmljivanje na crno dosegnulo zabrinjavajuće razmjere. Uz šestotinjak tisuća kreveta u registriranom obiteljskom smještaju, još ih je toliko u tzv. nekomercijalnom smještaju, odnosno stanovima i kućama za odmor, a opće je poznato da se i tu odvija iznajmljivanje pod sasvim komercijalnim uvjetima. Turistički inspektori su, recimo, do 15. kolovoza u 360 nadzora u 121 slučaju utvrdili neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, kao i oglašavanje neregistriranih objekata. Do 1. rujna samo u priobalnim županijama provedeno je 320 kontrola, a s ilegalnim pružanjem usluga smještaja ili oglašavanja inspektori su se suočili u 104 nadzora. Dakle, moglo bi se zaključiti da praktički svaki treći iznajmljivač radi na crno.
Nema više rentanja na crno: Evo što će svi iznajmljivači morati imati ako se žele oglašavati na platformama za buking
Kažnjavanju će biti podložni i lažni iznajmljivači i platforme ako eventualno objave, odnosno odmah ne uklone oglas bez valjanog ID broja
U Dalmaciji se radi 40% na crno u iznajmljivanju a i u ugostiteljstvu 50% na crno.Dalmacija samo uzima od republike Hrvatske. Hoće nove luke i lućice , nove trajekte i povlastice , hitna ih vozi helikopterima i specijalnim brodicama , voda se dovlaći sa kopna. Da bi se "gospoda" mogla baviti turizmom..itd..itd....A republici Hrvatskoj vraćaju frišku figu , rogove. Katastrofa.
kaj mi nemamo genijalno novi bačičev zakon koji "će napokon uvesti reda u iznajmlljivanje"???
Slovenci su broj jedan iznajmljivači na crno.