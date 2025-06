Apartmana za 50 eura na noć u lipnju na biranje: 'Neki su se opekli, napumpali bi cijene već u lipnju, pa im nitko ne dođe'

Vrijeme jeftinog ljetovanja na hrvatskom Jadranu je prošlost, usporedbe cijena pokazuju da u nekim slučajevima manje novca treba za Crnu Goru ili u aviodestinacijama poput Tunisa i Turske nego kod nas, ali naši građani iz puno razloga ipak masovno ostaju vjerni domaćem moru. Lani ih je tako na odmoru u zemlji bilo nešto više od tri milijuna (samo su Nijemci bili brojniji). No, nema sumnje, mnogi su gledali kako na ljetovanju potrošiti što manje i ostati unutar vlastitog budžeta. Na tu temu ponešto govori, recimo, i podatak da je svako deseto noćenje, od svih 108 milijuna u prošloj godini, ostvareno ili u vlastitim vikendicama ili kod prijatelja, obitelji. Dakako, bilo je u tzv. nekomercijalnom smještaju gostiju i iz BiH, Slovenije i sl., ali upravo domaći gosti prednost pred bezbrižnim odmorom u nekom od sve boljih jadranskih hotela ili privatnih apartmana često daju upravo 'nekomercijalnom'.

Tko na moru nema rođaka ili prijatelja, bira među više od milijun registriranih turističkih postelja, odnosno među čak šestotinjak tisuća u privatnom smještaju. Mnogima je to prvi izbor zbog pristupačnijih cijena, a o njegovoj popularnosti svjedoče i razne grupe na društvenim mrežama s preporukama, upitima i ponudama. Među intrigantnijima je svakako ona s ponudom smještaja po cijeni noćenja za dvije, čak i tri osobe do 50 eura. Do jadranskih poskupljenja u protekle dvije-tri sezone, po toj se cijeni studio apartman, za dvoje i pomoćnim ležajem za trećega, mogao birati. Onoga koji to očekuje u ljetnoj špici i ove sezone čeka razočaranje. Cijene do 50 eura za dvije osobe ove se godine u pravilu odnose na pred i posezonu, puno rjeđe na srpanjske i kolovoške termine.

Apartman za dvoje po toj cijeni u srpnju i kolovozu ovih se dana može dobiti tek mjestimice, primjerice, u okolici Pule, zaleđu Omiša ili na području Karlobaga. Domaćini poručuju da se radi o 'potpuno opremljenom apartmanu, uključujući klimu', 'nedaleko od mora', s 'parkirnim mjestom' i sličnim pogodnostima, ali jasno je da luksuz ne treba očekivati. No, kome je do mora baš u srpnju ili kolovozu, nema za razbacivanje i ne smeta mu skromnije uređenje, svakako će i takav smještaj poslužiti. Izvan sezone, pak, ponuda za isti iznos od 50 eura već postaje ozbiljna. Oglasa poput jednog vodičkog iznajmljivača, recimo, koji obećava apartman s parkingom, klimom, WiFi-jem, blizinu plaže, restorana i kafića, ima napretek.

– Da, sad u lipnju i u rujnu apartman za dvoje po 50 eura, pa i za 45, recimo, može se dobiti skoro gdje god poželite. U srpnju i kolovozu isti će apartman biti 60, a u špici od 15. srpnja do 15. kolovoza i 70 eura. Ima, naravno, i puno skupljeg od toga, ali to je neki prosjek za također prosječnu kvalitetu. Inače, pogrešan je dojam da svi iznajmljivači 'nabrijavaju' cijene. Upravo suprotno, dosta ih je odlučilo držati niže cijene. Neki su se opekli, napumpali bi cijene već u lipnju, pa im nitko ne dođe, a uplatnice stižu. Ja dijelim filozofiju s onima koji misle da je bolje imati nešto gostiju i uz nižu cijenu nego biti prazan. S time da se gosti često i prevare. Misle, ako je jeftino, da je apartman zapušten, namještaj star 50 godina i slično. Nije istina. Možda nije luksuzno, ali, evo, kod mene, sve što dotraje ili se pokvari, nema krpanja, odmah kupujemo novo.

Čisto je besprijekorno i općenito gledamo ugoditi gostu da se osjeća kao doma. Mnogi su iznajmljivači svjesni kakva su vremena i da nemaju svi novca za razbacivanje. Neki zato nerado dižu cijene. Pogotovo ako se, recimo, radi o gostima koji se godinama vraćaju. Nije rijetkost da se tada malo i spusti cijena – kazuje iznajmljivačica s Paga (podaci u redakciji), čiji studio apartman koji, kako kaže, ima veliki bračni krevet, balkon, parking i nepunih je sto metara od plaže, u lipnju na noć stoji 50 eura. – Baš su me jučer gosti zvali za njega, dolaze 1. kolovoza, dala sam ga za 65 eura, pa je l' to puno? – pita naša sugovornica koja živi u kući gdje je i pet apartmana za iznajmljivanje.

Tim se poslom, inače, bavi već 40 godina. Slično kao njezina kolegica po zanimanju, s Vira, vlasnica apartmana za šestero, s tri spavaće sobe, dvije kupaonice, perilicama, terasom, ograđenim parkingom, koja se također odlučila za pristupačnije cijene, apartman u lipnju iznajmljuje po 120-130 eura po noćenju, što je dvadesetak eura po osobi. U srpnju cijena raste na 180 eura, što je i dalje za špicu sezone prihvatljivih 30 eura po osobi. – Ima onih kojima je i to puno. Žao mi je, ali s nižim cijenama ne bih imala računicu raditi – veli Viranka. Obje naše sugovornice u skupini su jadranskih iznajmljivača kojima se može zahvaliti što ponuda u privatnom smještaju nije došla na zao glas. Poskupljenja nakon korone bilo je puno, to su pratili i prigovori nezadovoljnih gostiju, ali nisu baš svi domaćini na krilima dobre potražnje poletjeli previsoko. U cjelini, prema analizi agencije specijalizirane za privatni smještaj Novasol, cijene apartmana i kuća za odmor kod nas su ovog ljeta u rangu s Grčkom i 12% niže nego u Portugalu ili Španjolskoj. Očito, unatoč poskupljenjima, na Jadranu i dalje ima privatnog smještaja za različite džepove.

