Anušić o smjeni Tramišak: Za javnost bi bilo zanimljivo da mi sada krenemo rušiti Vladu RH, no ja to neću napraviti

Potpredsjednik HDZ-a i osječko-baranjski župan Ivan Anušić danas je izašao pred novinare i opširnije iskomentirao smjenu ministrice Nataše Tramišak. - Smjena Nataše Tramišak bila je nepotrebna i ja to ne mogu podržati. Na Županijskom odboru, koji se sastao sinoć, svi su jednoglasno potvrdili taj zaključak. Ali isto tako, članovi Vlade RH i ministri biraju se na prijedlog premijera Andreja Plenkovića i on je odlučio predložiti novog ministra, a to će u Saboru proći glasanjem većine zastupnika - započeo je Anušić.

Na upit je li smjena ministrice Tramišak odraz političke slabosti HDZ-a u Osječko-baranjskoj županiji, odgovorio je: "Upravo obratno".

- Ja nisam reterirao. Rekao sam da sam protiv, i glasovao sam na predsjedništvu stranke protiv da se rekonstrukcija Vlade napravi tako da se smijeni ministrica Tramišak. Za javnost bi bilo zanimljivo da mi sada krenemo rušiti Vladu RH i otkazivati povjerenje Vladi u Saboru, no ja to napraviti neću. Ponavljam, kada sam 2014. preuzeo županijsku organizaciju HDZ-a, HDZ je ovdje bila u pepelu kao stranka. Za ovih osam godina vratili smo se i na razinu županije, kao stranka, i prvi put u povijesti osvojili vlast u gradu Osijeku. Osam mandata na zadnjim parlamentarnim izborima pokazuje da smo u dobrom smjeru vodili HDZ. Neću sve to urušiti preko noći, jer bi upravo to bio interes nekoga, da to napravimo i onda završimo van stranačke organizacije. Ja to neću napraviti - poručio je Anušić.

- Ponovit ću, protiv sam smjene, ali premijer ima pravo birati sebi suradnike, i to je razlog zašto nije napravljen daljnji korak od strane mene i županijske organizacije - dodao je.

Na opasku novinara kako cijela Slavonija sada ima samo jednog ministra u Vladi, rekao je kako je to pitanje za premijera i nije za njega više. Na upit kako komentira navode da je jedan od razloga smjene ministrice to što nije htjela produžiti ugovor s Omega Softwareom.

- To je sve pitanje za premijera. On mora odgovoriti zašto je smijenjena. Nju je, podsjećam, svih pet slavonskih županija predložilo za ministricu - kazao je.

Ne smatra da je to provokacija na njegov račun od strane premijera, "no i da jest, neće na nju odgovoriti i ponijeti kao netko tko je isprovociran".

- Ako premijer nema povjerenja u mene, spreman sam odstupiti s mjesta potpredsjednika stranke, ali iz razgovora s njim, zaključio sam da njegovo povjerenje u mene nije upitno - rekao je, dodajući kako su odnosi njega i Plenkovića stabilni.

Kazao je i kako se Nataša Tramišak vraća u Sabor, ali može imati i mjesto u osječko-baranjskoj županijskoj upravi, "ali naravno ne da prima dvije plaće".

Novinare je zanimao i njegov komentar pojedinih medijskih analiza kako iza smjena dvaju ministara stoji Vladimir Šeks.

- Ne vjerujem da Vladimir Šeks iza toga stoji, ne vidim poveznicu zašto bi i kako stajao iza ovih smjena - kazao je.

