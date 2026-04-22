PROVEDENA DERATIZACIJA

Najezda štakora kod studentskog doma u Zagrebu, studenti ih vidjeli kraj menze: Ravnatelj otkrio uzrok

Zagreb: Studentski dom Stjepan Radić
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
22.04.2026.
u 21:35

Danas je provedena deratizacija, a iz centra poručuju kako više nema razloga za zabrinutost

Kod najvećeg studentskog doma u Hrvatskoj, Stjepan Radić u Zagrebu, prošloga su tjedna uočeni štakori u većem broju, i to u blizini studentske menze. Iz Studentskog centra za RTL su pojasnili da je razlog tome čišćenje odvodnih cijevi, zbog čega su glodavci izašli na površinu.

Danas je provedena deratizacija, a iz centra poručuju kako više nema razloga za zabrinutost. Riječ je, kako navode, o redovitom održavanju mastolovaca. Tijekom otvaranja i čišćenja spremnika štakori često izlaze iz okolnih ulica.

Nakon završetka čišćenja ponovno su provedene mjere dezinfekcije i deratizacije. Ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu, Mario Župan, istaknuo je kako se sve odvijalo na otvorenom prostoru, a ne unutar objekata. Dodao je da su ovakve pojave uobičajene tijekom provođenja dezinsekcije, deratizacije ili sličnih radova, jer tada dolazi do privremenog povećanja broja glodavaca na površini.
Ključne riječi
Zagreb studenti štakori Stjepan Radić Studentski dom

