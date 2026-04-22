Najezda štakora kod studentskog doma u Zagrebu, studenti ih vidjeli kraj menze: Ravnatelj otkrio uzrok

Kod najvećeg studentskog doma u Hrvatskoj, Stjepan Radić u Zagrebu, prošloga su tjedna uočeni štakori u većem broju, i to u blizini studentske menze. Iz Studentskog centra za RTL su pojasnili da je razlog tome čišćenje odvodnih cijevi, zbog čega su glodavci izašli na površinu.
Danas je provedena deratizacija, a iz centra poručuju kako više nema razloga za zabrinutost. Riječ je, kako navode, o redovitom održavanju mastolovaca. Tijekom otvaranja i čišćenja spremnika štakori često izlaze iz okolnih ulica.
Nakon završetka čišćenja ponovno su provedene mjere dezinfekcije i deratizacije. Ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu, Mario Župan, istaknuo je kako se sve odvijalo na otvorenom prostoru, a ne unutar objekata. Dodao je da su ovakve pojave uobičajene tijekom provođenja dezinsekcije, deratizacije ili sličnih radova, jer tada dolazi do privremenog povećanja broja glodavaca na površini.