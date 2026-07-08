Stan od 64 kvadrata u Splitu ili vila od 423 kvadrata kraj Pariza? 'Cijena je potpuno ista'

Tržište nekretnina u Splitu već godinama izaziva brojne rasprave, a najnoviji oglas koji je osvanuo na Redditu ponovno je otvorio pitanje jesu li cijene stanova na Jadranu dosegnule granice razuma. Usporedba dviju nekretnina, koje imaju istu cijenu, mnoge je ostavila u nevjerici. Na jednoj strani nalazi se stan na Spinutu površine 64 četvorna metra, uz koji dolaze terasa od 20 četvornih metara i ostava od sedam "kvadrata". Iako je u oglasu jasno navedeno da je stan za renovaciju, njegova tražena cijena iznosi čak 650.000 eura.

S druge strane, objavljena je fotografija vile smještene oko sat vremena vožnje od Pariza. Riječ je o kući građenoj u stilu Napoleona III., koja raspolaže s čak 423 četvorna metra stambenog prostora, pet spavaćih soba i dvije kupaonice. Unatoč višestruko većoj površini i raskošnijoj nekretnini, cijena je identična - 650.000 eura. Autor objave uz usporedbu je kratko napisao: "Dokle je ovo otišlo ljudi moji? Dokad će ovaj prenapuhani balun izdržat? Šta će bit kad pukne? Ne triba nas ni žalit kad smo stoka nezasitna."

Objava je ubrzo prikupila brojne komentare, a dio korisnika odlučio se našaliti na račun interijera francuske vile. "Mogu nanjušit Jugoslaviju kroz ekran dok gledam to pokućstvo desno. A nije ni postojala kad sam se rodio." Na to mu je drugi korisnik odgovorio: "Ne kužiš ti to, retro namještaj sada je u modi."

Osim šale, rasprava je vrlo brzo skrenula na ozbiljnije teme, ponajviše na stanje domaćeg tržišta nekretnina i sve veći utjecaj stranih kupaca. "Neka kupe stranci koji peru novac pa će uskoro ovo biti zemlja duhova. Onda dok su vlasnici tko zna gdje, ljudi koji su ostali će provaliti u stanove i živjeti besplatno."

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