'Može li se rastjerati ove leteće štakore?': U zagrebačkom kvartu u kojem se bilježe i serijski napadi ovih ptica i dalje muku muče s njima

Uz fotografiju razbacanog smeća i nekoliko vrana pored kontejnera na Knežiji, Zagrepčanin je u Facebook grupi koja okuplja stanovnike tog kvarta pitao: "Ima li netko ili nešto da se ove leteće štakore istrijebi ili rastjera iz kvarta ili to nikome ne smeta i sve je super?".

Zagrepčani, podsjetimo, s vranama muku muče već godinama, a posebno je problematično znalo biti baš u ovom kvartu gdje se bilježe i učestali napadi vrana na ljude. Tako je, prije dvije godine jedna Zagrepčanka u istoj grupi opisala napad koji je doživjela. "Jučer, kod škole Matije Gupca, uz semafor, napala me dva puta unutar desetak sekundi. Budite na oprezu. Baš mi ih je pun kufer" napisala je i potaknula i ostale članove grupe ispričaju svoja iskustva. Tako je netko rekao da već godinama vrane baš na tom mjestu napadaju ljude. "Vrijeme je bebica pa treba biti na oprezu", pisalo je.

Jedan od najvećih razloga njihove ekspanzije u urbanim prostorima je upravo ostavljanje smeća. One su vrlo prilagodljive ptice, oportunisti, jest će sve. Što više smeća ostavljamo, to im boostamo populaciju da i dalje raste. Nažalost, one napadaju i druge mladunce i vrlo često uništavaju i dosta drugih životinjskih vrsta oko sebe, objašnjavali su ranije i iz Zagrebačkog ZOO-a. A prošle su godine u zagrebačkim parkovima u kojima se okupljaju vrane postavljena i uporozenja i upute za ponašanje kod napada ovih ptica.