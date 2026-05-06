Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SMEĆE NE POMAŽE

'Može li se rastjerati ove leteće štakore?': U zagrebačkom kvartu u kojem se bilježe i serijski napadi ovih ptica i dalje muku muče s njima

Zagreb: Sive vrane na Trgu kralja Tomislava otimaju se za ostatke hrane
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
06.05.2026.
u 14:40

Prošle su godine u zagrebačkim parkovima u kojima se okupljaju vrane postavljena i uporozenja i upute za ponašanje kod napada ovih ptica.

Uz fotografiju razbacanog smeća i nekoliko vrana pored kontejnera na Knežiji, Zagrepčanin je u Facebook grupi koja okuplja stanovnike tog kvarta pitao: "Ima li netko ili nešto da se ove leteće štakore istrijebi ili rastjera iz kvarta ili to nikome ne smeta i sve je super?".

@vecernjilist Na zagrebačkoj Knežiji vrane napadaju prolaznike: Ova žena pokušala je pomoći mladunčetu i požalila! #zagreb #vrane #knežija #vrana ♬ original sound - Večernji list

Zagrepčani, podsjetimo, s vranama muku muče već godinama, a posebno je problematično znalo biti baš u ovom kvartu gdje se bilježe i učestali napadi vrana na ljude. Tako je, prije dvije godine jedna Zagrepčanka u istoj grupi opisala napad koji je doživjela. "Jučer, kod škole Matije Gupca, uz semafor, napala me dva puta unutar desetak sekundi. Budite na oprezu. Baš mi ih je pun kufer" napisala je i potaknula i ostale članove grupe ispričaju svoja iskustva. Tako je netko rekao da već godinama vrane baš na tom mjestu napadaju ljude. "Vrijeme je bebica pa treba biti na oprezu", pisalo je.

Jedan od najvećih razloga njihove ekspanzije u urbanim prostorima je upravo ostavljanje smeća. One su vrlo prilagodljive ptice, oportunisti, jest će sve. Što više smeća ostavljamo, to im boostamo populaciju da i dalje raste. Nažalost, one napadaju i druge mladunce i vrlo često uništavaju i dosta drugih životinjskih vrsta oko sebe, objašnjavali su ranije i iz Zagrebačkog ZOO-a.  A prošle su godine u zagrebačkim parkovima u kojima se okupljaju vrane postavljena i uporozenja i upute za ponašanje kod napada ovih ptica.
Ključne riječi
smeće Knežija Zagreb vrane

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!