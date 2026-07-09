Supruga bivšeg HNS-ovog načelnika klijentima banke krala novaca pa ga prebacivala njemu za kupnju stana

Narcisa Mrazović Hegedić, bivša direktorica jedne poslovnice Zagrebačke banke u Čakovcu, inače i supruga Zorana Hegedića, bivšeg načelnika općine Brezovečki Hum i istaknutog HNS-ovog političara, optužena je za zloporabu u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje isprave i pranje novca. Optužnicu protiv nje je nakon istrage, koliko je u nekoliko navrata proširivana, podigao ŽDO Varaždin, a s njom je još, za ista djela, optužena i njezina kolegica Katarina Šoštarec, te njezin suprug Zoran Hegedić, koji se tereti za pranje novca.

Prema optužnici, Mrazović Hegedić i Katarina Šoštarec terete se da su od listopada do prosinca 2023. klijentima banke nudile sklapanje ugovora o oročenom depozitu s kamatom od jedan posto mjesečno i rokom oročenja od šest mjeseci, iako se takav proizvod nije nalazio u službenoj ponudi banke. Teretile su se da su koristile povjerenje koje su klijenti stekli jer su godinama bili u poslovnim odnosima s Katarinom Šoštarec, koja je bila osobna bankarica, pa su navodile klijente da potpišu dokumente o isplatama gotovog novca s njihovih osobnih računa iako novac nisu primili, ili su ih navodile da donesu gotov novac u banku koji su potom bile dužne položiti na račun banke kao depozit, što one nisu činile. To su pravdale potrebama potpisivanja ugovora oročenjima depozita. Dvije bankarice teretile su se i da ugovore o oročenim depozitima nisu evidentirale u službenim evidencijama banke, a isplaćen novac s računa klijenata ili donesenu gotovinu su zadržavale za sebe. Terete ih se da su banku oštetile za oko milijun eura, a sebi pribavile protupravnu imovinsku korist od 1,8 milijuna eura.

Nadalje, Mrazović Hegedić se tereti i da je od siječnja 2013. do lipnja 2024., u Brezničkom Humu, Varaždinu, Čakovcu, Zagrebu, Splitu i okolnim mjestima, čak i kada joj je radni odnos u banci prestao, u više navrata neistinito predočavala oštećenicima da kao visokopozicionirana djelatnica banke ima mogućnost oročenja novca u depozite banke uz visoke kamatne stope. Tako je klijente navodila da joj predaju novca u gotovini ili da u svrhu oročenja uzmu nenamjenske kredite u istoj banci i predaju ih njoj. Taj novac je, tvrdi tužiteljstvo, zadržala za sebe, dok je istovremeno izradila lažne ugovore o oročenju, nakon čega je dijelu ulagača mjesečno na ime kamate od oročenja isplaćivala određene novčane iznose koje je primala od novih ulagača. Tužiteljstvo tvrdi da im je tako obećavala više kamatne stope te ih je navodila na nova ulaganja. Tereti ju se da pribavila protupravnu imovinsku korist od najmanje 2,9 milijuna eura, dok je žrtve oštetila za 3,1 milijun eura.

Tužiteljstvo Mrazović Hegedić tereti i da je od siječnja 2014. do prosinca 2023., na području Varaždina i Čakovca, nakon što je na opisane načine od oštećenika preuzela novac, isti uplaćivala na svoje račune kao i na račune članova svoje obitelji i Katarine Šoštarec nakon čega je novac podizala i koristila za svoje potrebe. Što se tiče Zorana Hegedića, on se tereti da je u studenom 2020. u Zagrebu, svjestan nezakonitog podrijetla novca koji mu je uplatila Mrazović Hegedić, ipak dio novca koristio za kupnju stana u Zagrebu. Što se tiče Katarine Šoštarec, ona se tereti da je od listopada 2023. do studenog 2023., u poslovnici banke u Čakovcu, nakon što je u dogovoru s Mrazović Hegedić od oštećenika preuzela 1,8 milijuna eura, dio pribavljenog novca uplatila na svoju partiju kredita, a dio na svoj račun u banci. Tužiteljstvo u optužnici traži da se optuženicima oduzme protupravno stečena imovinska korist te da im se produlje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi.