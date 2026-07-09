Kaos na granicama? Devet europskih država traži odgodu izvanrednih mjera za ulazak u Schengen

Devet europskih država zatražilo je od Europske komisije da produlji izvanredne mjere fleksibilnosti povezane s novim Sustavom ulaska i izlaska (eng. Entry/Exit System - EES), upozoravajući kako granične službe još uvijek nisu u potpunosti spremne za ukidanje postojećih sigurnosnih mehanizama. Prema njihovim tvrdnjama, prvi mjeseci primjene sustava pokazali su niz operativnih izazova koji bi tijekom ljetne turističke sezone mogli dodatno otežati promet na vanjskim granicama Schengena.

Prema pisanju Politica, ministri unutarnjih poslova Belgije, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije, Malte, Nizozemske, Portugala i Švicarske u zajedničkom su pismu, datiranom 7. srpnja, zatražili od europskog povjerenika za unutarnje poslove Magnusa Brunnera da se postojeća izvanredna fleksibilnost produži i nakon 6. rujna 2026. godine. Iako države potpisnice naglašavaju da u potpunosti podupiru uvođenje novog Sustava ulaska i izlaska (EES), upozoravaju kako su dosadašnja iskustva pokazala "značajne poteškoće" koje se, kako navode, ne smiju podcijeniti.

Trenutačni mehanizam omogućuje graničnim službama da u iznimnim okolnostima privremeno obustave prikupljanje biometrijskih podataka putnika, poput otisaka prstiju i snimanja lica, kako bi se smanjile gužve na graničnim prijelazima. Unatoč tome, svi putnici i dalje se evidentiraju pri ulasku i izlasku iz schengenskog prostora. Ministri u pismu također traže od Europske komisije pisana jamstva da će se navedena fleksibilnost moći nastaviti primjenjivati i nakon isteka sadašnjeg roka, kako bi države članice imale dovoljno vremena za prilagodbu novom sustavu.

Glasnogovornik Europske komisije Markus Lammert izjavio je kako Komisija pozdravlja "izričitu predanost" država članica potpunoj provedbi Sustava ulaska i izlaska te sustavnoj registraciji svih putnika koji nisu državljani Europske unije. Dodao je kako postojeće zakonodavstvo već predviđa određenu razinu fleksibilnosti, uključujući mogućnost privremene obustave prikupljanja biometrijskih podataka tijekom razdoblja povećanog prometa, poput ljetnih mjeseci.

Lammert je naglasio da je Europska komisija u "bliskom i konstruktivnom kontaktu" s nekoliko država članica koje se suočavaju s poteškoćama na pojedinim graničnim prijelazima te poručio kako postoji zajednička želja da sustav uspješno funkcionira na svim vanjskim granicama Schengena. Istodobno, zračne luke, zrakoplovne kompanije i trajektni prijevoznici upozoravaju da novi sustav već sada uzrokuje duža čekanja i operativne poteškoće tijekom vrhunca turističke sezone. Predstavnici prometne industrije smatraju kako tehnički i organizacijski problemi neće biti u potpunosti riješeni do početka rujna.

Za sada Europska komisija nije dala naznake da planira produljiti postojeće izvanredne mjere fleksibilnosti nakon 6. rujna 2026. godine, niti da razmatra širu odgodu pune primjene sustava EES. Zbog toga će odgovor Komisije na zahtjev devet država članica biti ključan za daljnju provedbu jednog od najvećih projekata modernizacije upravljanja vanjskim granicama Europske unije.