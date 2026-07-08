FOTO Gdje je danas Jura iz serije 'Zauvijek susjedi'? Pogledajte kako izgleda i što radi omiljeni glumac

Glumac je u mirovinu otišao 2018. godine, a tom je prigodom priznao kako je s nestrpljenjem iščekivao taj trenutak te da je bio iznimno sretan kada je konačno predao svu dokumentaciju, dodavši kako je prve dvije mirovine potrošio na slavlje s dragim ljudima.
Ipak, ovaj 68-godišnjak nije se posve povukao iz glume, već i dalje surađuje s Kerekesh Teatrom. Na privatnom planu, više od četiri desetljeća uživa u skladnom braku s kostimografkinjom Đurđom Janeš, s kojom ima sina Bornu, uspješnog poduzetnika u ugostiteljstvu.