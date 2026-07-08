FOTO Gdje je danas Jura iz serije 'Zauvijek susjedi'? Pogledajte kako izgleda i što radi omiljeni glumac

Iako je prošlo mnogo godina otkako je završilo snimanje serije "Zauvijek susjedi", lik simpatičnog Jure Ferdića i dalje je jedno od najomiljenijih televizijskih lica.
Iako je prošlo mnogo godina otkako je završilo snimanje serije "Zauvijek susjedi", lik simpatičnog Jure Ferdića i dalje je jedno od najomiljenijih televizijskih lica.
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Utjelovio ga je Darko Janeš, čija je izvrsna suradnja s Ljubomirom Kerekešom u ulozi Ferde i Tamarom Šoletić kao Lili bila temelj uspjeha ove serije.
Utjelovio ga je Darko Janeš, čija je izvrsna suradnja s Ljubomirom Kerekešom u ulozi Ferde i Tamarom Šoletić kao Lili bila temelj uspjeha ove serije.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Premda se prikazivala tek od 2007. do 2008. godine, stekla je status kultnog ostvarenja.
Premda se prikazivala tek od 2007. do 2008. godine, stekla je status kultnog ostvarenja.
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Janeš se danas rijetko viđa u javnosti, no prošlog je rujna zabilježen njegov dolazak na ispraćaj kolegice Nine Erak, a povremeno ga fotografi sretnu i na zagrebačkoj špici.
Janeš se danas rijetko viđa u javnosti, no prošlog je rujna zabilježen njegov dolazak na ispraćaj kolegice Nine Erak, a povremeno ga fotografi sretnu i na zagrebačkoj špici.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Unatoč sijedoj kosi, obožavatelji ga i dalje prepoznaju po prepoznatljivom osmijehu i vedrini, uz komentare kako se nije mnogo promijenio.
Unatoč sijedoj kosi, obožavatelji ga i dalje prepoznaju po prepoznatljivom osmijehu i vedrini, uz komentare kako se nije mnogo promijenio.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Glumac je u mirovinu otišao 2018. godine, a tom je prigodom priznao kako je s nestrpljenjem iščekivao taj trenutak te da je bio iznimno sretan kada je konačno predao svu dokumentaciju, dodavši kako je prve dvije mirovine potrošio na slavlje s dragim ljudima.
Glumac je u mirovinu otišao 2018. godine, a tom je prigodom priznao kako je s nestrpljenjem iščekivao taj trenutak te da je bio iznimno sretan kada je konačno predao svu dokumentaciju, dodavši kako je prve dvije mirovine potrošio na slavlje s dragim ljudima.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Ipak, ovaj 68-godišnjak nije se posve povukao iz glume, već i dalje surađuje s Kerekesh Teatrom. Na privatnom planu, više od četiri desetljeća uživa u skladnom braku s kostimografkinjom Đurđom Janeš, s kojom ima sina Bornu, uspješnog poduzetnika u ugostiteljstvu.
Ipak, ovaj 68-godišnjak nije se posve povukao iz glume, već i dalje surađuje s Kerekesh Teatrom. Na privatnom planu, više od četiri desetljeća uživa u skladnom braku s kostimografkinjom Đurđom Janeš, s kojom ima sina Bornu, uspješnog poduzetnika u ugostiteljstvu.
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli

Ne propustite

1/