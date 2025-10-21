Naši Portali
NAPUSTILA KATOLIČANSTVO

Antonija (22) iz Osijeka prihvatila islam i preselila se u Sarajevo: Otvoreno priznala kako su joj roditelji reagirali

Foto: Unsplash
1/2
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
21.10.2025.
u 09:50

Danas je Antonija dobro uklopljena u zajednicu, ima mnogo prijateljica i pohađa školu Kur’ana

Antonija Petra Gagulić (22) iz Osijeka podijelila je svoj životni put od odrastanja u katoličkoj obitelji do prelaska na islam. “Svoj život dijelim na razdoblje prije i nakon islama. Nekada sam bila izgubljena, a Allah mi je podario uputu”, rekla je Antonija za Slobodnu Bosnu. Njezin ključni trenutak bio je 18. rođendan, kada je prvi put čula ezan i odlučila se za islam. Pored pola godine kasnije izgovorila je šehadet, izražavajući svoju vjeru u jedinstvo Boga i prihvaćanje Muhammeda kao Božjeg poslanika.

Antonija je odrasla u tradicionalnoj hrvatskoj katoličkoj obitelji, ali je još u srednjoj školi počela istraživati druge religije. Islam je, kako kaže, bio završna potvrda njezine vjere i dao joj odgovore na sva pitanja. “Svidjelo mi se i to što je islam stil života”, dodaje. U rujnu 2025. preselila se u Sarajevo kako bi živjela svoju vjeru i lakše obavljala ibadet. Ističe da joj je u Sarajevu jednostavnije nositi hidžab nego u Hrvatskoj. Nedavno je njezina majka prvi put vidjela Antoniju u javnosti s hidžabom, a roditelji i sestre postupno prihvaćaju njezinu odluku.

Danas je Antonija uklopljena u zajednicu, ima mnogo prijateljica i pohađa školu Kurana. “Nije važno što svijet misli, već kako mi sami sebe vidimo”, zaključuje Antonija. 

Ključne riječi
Osijek Sarajevo Hrvatica Islam

