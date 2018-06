Angela Merkel otkrila svoju viziju reformirane Europske unije

Njemačka kancelarka Angela Merkel iznijela je u intervjuu za dnevnik Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung u nedjelju svoje ideje za reformu eurozone, založivši se za postupno uvođenje investicijskog proračuna.

"Fond bi trebao biti uveden postupno i iznosio bi nekoliko desetaka milijardi eura“, rekla je Merkel reagirajući prvi put na prijedloge francuskog predsjednika Emmanuela Macrona za reformu eurozone. Macron želi pretvoriti postojeći europski fond pomoći, Europski stabilizacijski meganizam (ESM) u Europski monetarni fond (EMF) koji bi spriječio buduće financijske krize u EU-u.

Merkel je ostavila otvorenim hoće li taj proračun ostati unutar regularnog proračuna Europske unije ili će se raditi, kako to predlaže Macron, o proračunu kojim bi upravljali isključivo ministri financija članica eurozone. Protiv tog rješenja su dužnosnici Merkeličine demokršćanske Unje CDU/CSU.

No, Merkel se založila za daljnji razvoj ESM koji bi s vremenom trebao postati ESM. "Iz ovog fonda bi trebali kratkoročno pomagati zemljama koje su ne svojom krivnjom upale u financijske neprilike. I to naravno uz uvijete i na ograničeno vrijeme i u ograničenom opsegu“, rekla je kancelarka. Njemačka i Francuska bi na samitu EU-a krajem mjeseca trebali izijeti zajedničke planove o reformi eurozone. Merkel se založila za to da se pregovori o proračunu Europske unije za razdoblje 2021.-2027. održe prije sljedećih izbora za Europski parlament u svibnju sljedeće godine.

"U današnjem nesigurnom razdoblju Europa mora u svakom trenutku biti sposobna reagirati na izazove. Ako budemo odgađali razgovore o proračunu može nam se dogoditi da budu zamrznuta sredstva za recimo Erasmus stipendije ili da budemo prisiljeni odgađati važne projete poput proširenja Frontexa ili borbe protiv uzroka migracija“, rekla je Merkel.

Njemačka kancelarka skeptična je glede mogućeg brzog dogovora o problemu migracija u Europi. "2015. smo na brzinu donijeli sporazum koji nije funkcionirao. Mislim da je sad bolje koji tjedan dulje raditi na rješenju jer se radi o egszistencijalnom pitanju za Europu“, rekla je Merkel.

U vezi s novom populističkom talijanskom vladom, Merkel nije željela unaprijed donositi zaključke o zajedničkoj suradnji.

"Ja ću otvoreno pristupiti novoj talijanskoj vladi i zajednički s njom raditi umjesto da nagađam o njezinim namjerama“, rekla je njemačka kancelarka.