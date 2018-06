'Titov stan' u New Yorku prodan za 12 milijuna dolara

Poznati “Titov stan” u New Yorku, na prestižnoj adresi Park avenije, prodan je za 12,1 milijun dolara, od čega će Hrvatskoj pripasti nešto više od dva milijuna dolara. Riječ je o stanu koji se u doba bivše države koristio kao rezidencija veleposlanika pri UN-u, a zajedno su ga prodavale države sljednice. Iako nam je agencija za nekretnine koja je vodila posao potvrdila da je kupoprodajni ugovor potpisan 31. svibnja, o kupcu nisu željeli govoriti. No Večernji list doznaje da je stan kupio Philippe Khuong-Huu, investicijski bankar vijetnamsko-francuskog porijekla sada nastanjen u New Yorku. Očeva strana obitelji stara je aristokracija u Vijetnamu i stoljećima ima gotovo kraljevski status. Otac mu je znanstvenik, a stric, između ostalog, bivši ministar financija Južnog Vijetnama i predsjednik Vijetnamske razvojne i investicijske banke, koji je u SAD pobjegao od komunizma.

Dozvola State Departmenta

Stan površine 216 četvornih metara dio je sukcesijske mase bivše države. Zbog velike vrijednosti nije, kao većina drugih diplomatskih i konzularnih predstavništava, mogao biti raspoređen nekoj državi sljednici, već je odlučeno da se zajednički proda te novac podijeli po sukcesijskom ključu, kako je navedeno u aneksu B sporazuma o pitanjima sukcesije.

Hrvatskoj, po tome ključu, pripada 23,5 posto imovine ili vrijednosti. Potpisivanje ugovora trajalo je tri sata: pravila su nalagala da predstavnici svih prodavatelja, njih pet (formalne sljednice SFRJ su Hrvatska, BiH, Makedonija, Slovenija i Federativna Republika Jugoslavija) istodobno i na istome mjestu potpišu ugovor. Hrvatsku je, inače, predstavljao hrvatski veleposlanik pri UN-u Vladimir Drobnjak. Kako kažu u agenciji, svaki se nazočni potpisao na najmanje 150 mjesta, a novi vlasnik je platio i troškove obrade koje obično plaća prodavatelj i koji su mu ukupne troškove podigli za skoro 10 posto. Stan u New Yorku doista se nalazi na prestižnoj lokaciji, ali je u iznimno lošem stanju budući da zjapi prazan otkako je iz njega 1992. otišao Darko Šilović, posljednji veleposlanik koji je u UN-u predstavljao Jugoslaviju. Srbija ga je preuzela, no nije u njega ulagala, osim što je plaćala nužne obveze koje su na toj lokaciji iznimno visoke.

Tijekom godina, troškovi stana dosegli su više od 3,2 milijuna dolara, objavila je Srbija te kazala kako je među sljednicama dogovoreno da joj se troškovi, po sukcesijskom ključu, refundiraju. Hrvatska bi, bez refundacije troškova, od stana čisto dobila oko 2,8 milijuna dolara, no troškovi održavanja za Hrvatsku bi trebali iznositi oko 750 tisuća dolara. Specifičnost stana je i u tome da je on u korporativnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu posjedovanjem 960 dionica u Park-71st Corporation, koliko je imala bivša SFRJ. Stan je 2016. godine, kad se počelo s prodajom, procijenjen na oko 15 milijuna dolara, no agencija Douglas Elliman ga je oglasila za 18 milijuna dolara, no prodaja nije išla.

U proljeće su ga nakratko i skinuli s liste, a nakon dogovora s prodavačima oglasili s nižom cijenom. Razlog tomu je i njegovo zaista loše stanje. Novi će vlasnik stan morati renovirati, počevši s uklanjanjem azbesta i olovne boje i zamjenom prozora. Obnova će trajati najmanje tri godine zbog toga što zgrada ima stroga “ljetna pravila” – radovi u zgradi, osim nužnih i obnove stanova, dopušteni su samo od lipnja do rujna. Upravo ta pravila stavila su prodavatelje na logističke muke – naime, ponuda kupca istjecala je točno 1. lipnja, kako bi mogao odmah krenuti u renoviranje. Prodavatelji, predstavnici pet država, imali su tek nešto više od mjesec dana da prikupe sve dozvole, počevši od pristanka svojih vlada nadalje. Pritom, situaciju je dodatno logistički kompliciralo što je i američki State Department morao dati dozvolu za prodaju.

Pobjegao od komunista

Novi vlasnik stana koji se i oglašavao uz poveznicu s Josipom Brozom te priču da ga je 1975. kupio sam Tito, i to plativši 100 tisuća dolara u gotovini, Philippe Khuong-Huu, partner je u investicijskoj tvrtki Alphadyne Asset Management koju je osnovao 2005. Prije toga bio je partner u investicijskoj banci Goldman i Sachs, J. P. Morganu te u Société Générale. Rođen je 1964. i obrazovan u Parizu. Njegova obiteljska biografija je vrlo zanimljiva – s očeve strane potječe iz stare i moćne aristokratske vijetnamske obitelji. Otac mu se bavi znanošću, ima tri doktorata i živi u Parizu.

Očev brat blizanac Khuong-Huu Đieu bio je ministar financija Južnog Vijetnama i predsjednik Vijetnamske razvojne i investicijske banke prije nego što je 1975., nakon što je vojska komunističkog, Sjevernog Vijetnama (Demokratske Republika Vijetnam) ušla u Južni Vijetnam, emigrirao u SAD i radio za Bechtel. Uz sada već prodan stan u New Yorku, još se prodaje i predstavništvo bivše SFRJ pri UN-u u istom gradu, te diplomatski objekti u Bonnu, Bernu i Tokiju.

