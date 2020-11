Andrew Court, Amerikanac iz New Yorka: Evo zašto ću glasati za Trumpa

Da, ja sam konzervativac. Što to znači? Konzervativac je netko tko vjeruje da je put do pakla popločen dobrim namjerama, govori nam Andrew Court, Amerikanac iz New Yorka. Ima 33 godine, živi u tom najvećem američkom gradu te na Floridi, a poduzetnik je u kreativnim industrijama. Trenutačno producira dokumentarac o Drugome svjetskom ratu u Burmi te razvija startup s online edukacijama. Za tri će dana glasati za Donalda Trumpa, američkog predsjednika, za kojeg vjeruje da je obavio dobar posao. Bit će jedan od milijuna Trumpovih birača kojima anketari i najugledniji mediji većinom predviđaju težak poraz. Britanski Economist u trenutku pisanja ovog teksta predsjedniku je predviđao 4 posto šanse da će pobijediti na izborima. Kad bi se slušalo analitičare, izbore bi se već moglo proglasiti odavno gotovima. No, slično je bilo i 2016. kada je New York Times na temelju anketa predviđao pobjedu Hillary Clinton s 85-postotnom sigurnošću.

I dok stručnjaci govore da su se ankete u međuvremenu zaista metodološki poboljšale, američki konzervativci, barem oni koji podržavaju Trumpa, vjeruju da je njegov mandat u Bijeloj kući bio zaista dobar. Na stranu sprdnja koju je dobio u londonskim ili zagrebačkim kafićima ili mišljenje koje Europljani imaju o njemu (koje je zaista većinom negativno), dobro vođenje gospodarstva prije izbijanja pandemije, udaranje na ljevičarske svetinje ili pak estradizacija politike, oduševile su brojne republikance. – Predsjednik Trump ima hrabrosti suočiti se s problemima koji utječu na živote Amerikanaca, a koje se većina političara ne usudi dotaknuti. Suprotstavio se Kini, dok su se političke i medijske elite fokusirale na to kako mogu profitirati na račun Amerikanaca. Tražio je uspostavu mira diljem svijeta, od Korejskog poluotoka do Bliskog istoka. On fundamentalno vjeruje u primat individualca, dok su demokrati opsjednuti s intersekcionalnim grupnim identitetima koje pogoni marksistička ideologija – objašnjava nam Court zašto će glasati za Trumpa.

‘Nije počinjao ratove’

Posljednje su četiri godine Amerikancima bile iscrpljujuće. Stalni sukobi Trumpa i ostatka političke scene, kaos u samoj Bijeloj kući koji je, smatraju njegovi brojni kritičari, kreirao sam predsjednik, neiscrpne medijske kritike, prozivanje predsjednika da je fašist ili pak “gori od Hitlera, Staljina ili Maa”, kako je to prije godinu i pol rekao jedan gost na CNN-u, mnogima su zagadile politiku. No, dok protiv Trumpa postoji velik i primjetno entuzijastičan pokret, njegovi su pristaše uvjereni da su posljednje četiri godine bile dobre. – Kada je predsjednik Trump izabran, nisam bio njegov fan, ali dokazao je da sam bio u krivu. Sjedinjene Države nije uvukao ni u jedan strani konflikt, srezao je poreze te se usprotivio ekstremistima na ljevici. Točno je identificirao da masovna imigracija šteti budućem prosperitetu američkih radnika. Također osjećam da su njegove politike prema koronavirusu bile ispravne i da je nefer okrivljen za smrti od ove bolesti. Ostvario je to sve unatoč neprijateljstvu političkih, medijskih, tehnoloških i korporativnih elita – govori nam ovaj Njujorčanin.

SAD ima poseban politički sustav: kada se glasa za predsjednika, nije bitno koliko će koji kandidat na kraju imati glasova, već hoće li u ključnim državama imati jedan glas više od svog protukandidata. Zato je Trump 2016. i mogao osvojiti izbore iako je imao gotovo tri milijuna glasova manje od Hillary Clinton. No, zbog izbornog sustava demokratski birači na Jugu ili pak republikanci na istočnoj obali manje su zainteresirani ići na izbore. Jednostavno znaju da njihov glas ne može presuditi. Tako je i Andrewu Courtu u New Yorku, a nas je zanimalo kako se on kao pristaša Trumpa osjeća u jednom od najjačih gradova uporišta demokrata. – U mnogim newyorškim institucijama bit ćete suočeni s brzom kaznom ako se ne slažete s radikalno liberalnom agendom. Ne dijelim otvoreno svoja politička uvjerenja zato što se bojim da će me staviti na društvenu i profesionalnu crnu listu. Postoji malo prostora za debatu ovih dana ako se ne slažete s ljevicom, automatski ste rasist, zadrta ili zla osoba – govori nam Court, ali zatim nastavlja sa, za njega, nešto optimističnijim tonovima: – S druge strane, osjetim u razgovoru s mnogim Njujorčanima da im je dosta liberalne ortodoksije. U ovom trenutku imamo užasnog demokratskog gradonačelnika (Billa de Blasia, op. a.) koji bilježi neuspjehe u upravljanju gradom, od skupljanja smeća do škola.

Poslodavcima je dosta lockdowna, dok je izgrednicima dopušteno terorizirati ulice ovog grada. Profesionalna klasa, kralježnica ekonomije grada, mrzi visoke poreze. Prijatelji u kreativnim industrijama umorni su od toga da im slobodu izražavanja ograničava politička korektnost. Njujorčani su inače konzervativniji nego što mnogi ljudi misle. Grad koji je kao gradonačelnike izabrao Rudyja Giulianija i Michaela Bloomberga neće zauvijek tolerirati loše upravljanje demokrata i liberalne ideološke inkvizicije. Nadam se boljoj budućnosti od toga – govori nam naš sugovornik. Protiv Trumpa natječu se Biden i njegova kandidatkinja za potpredsjednicu Kamala Harris te Demokratska stranka, a mnogi konzervativci zaključuju – i praktički svi nacionalni mediji. Birače pokušavaju privući jasno formuliranim tvrdnjama: pod Trumpom zemlja je nikada više polarizirana, vrlo je loše reagirao na pandemiju, naštetio je američkoj demokraciji, zanemarivao je svoje obveze plaćanja poreza, pokazivao je nepoštovanje prema drugim institucijama, tražio je od stranih vlada da istražuju Bidena, najbolje je surađivao s diktatorima, a odbacivao NATO i sva druga savezništva. No, svoje argumente protiv ljevice imaju i Trumpovi pristaše.

Ako pobijede Biden i Harris, naš sugovornik smatra da će budućnost za SAD i svijet biti “siromašnija, podjeljenija i manje sigurna”. – Mali biznisi, koje većinom vode imigranti i srednja klasa, bit će uništeni drakonskim odgovorom na koronavirus koji će učiniti više štete nego koristi. Milenijalci koji prvi put pronalaze prosperitet od financijske krize 2008. godine suočit će se s povećanim poreznim i regulatornim teretom, dok generacija babyboomera (rođeni od sredine 1940-ih do sredine 1960- ih, op. a.) uživa neodržive socijalne benefite. Američki gradovi, nakon desetljeća prosperiteta i sigurnosti, utonut će u nasilje i kaos zbog ekstremno liberalnih apela da se smanje sredstva policiji. Kritike demokrata, koje su mediji i korporativne elite marginalizirali, bit će izbačene iz javnosti zbog propitkivanja narativa o socijalnoj pravdi. Američka vojska, još umorna od Iraka i Afganistana, bit će poslana u intervencionističke ratove koji će dodatno smanjiti buduću američku sposobnost da bude sila za dobro u svijetu – govori nam Court kako vidi drugu stranu. Amerika se u mnogočemu nalazi na prekretnici: ljevica želi detronizirati trenutačnog predsjednika, posebno nakon što mu je ovog tjedna uspjelo ubaciti konzervativku Amy Coney Barrett kao sutkinju u Vrhovni sud, čime bi to tijelo moglo donositi presude koje će biti bliže originalnom tumačenju američkog ustava koje neki liberali opisuju kao previše kruto. Također, SAD je s Trumpom na čelu izgubio nešto ugleda u većini svojih zemalja saveznica.

‘Podrivaju američke tradicije’

Najveće teme s kojima će se Amerika suočiti u budućnosti mogu se pobrojiti, govori nam naš sugovornik. – Najprije, to je odgovor na koronavirus, i to tako da ograničava širenje virusa, a istodobno štiti mentalno, financijsko i socijalno zdravlje Amerikanaca. Zatim, to su pokreti društvene pravde koji su izvan kontrole, i koji se temelje na pogrešnim povijesnim narativima te služe elitističkoj liberalnoj kliki na račun manjinskih grupa za koje govore da ih predstavljaju. Ti pokreti duboko podrivaju američke tradicije redovitog zakonskog postupka i slobode govora. Važna je i borba protiv američkih tradicionalnih vanjskopolitičkih elita i njihove agende vječnih intervencionističkih konflikata. Također, važno je stvoriti uvjete za milenijalce da uspiju u svijetu poslije financijske krize. Amerika će trebati održati i snažno društvo u vremenu automatizacije i umjetne inteligencije, kao i boriti se protiv sve većih nedemokratskih tendencija velikih tehnoloških monopolista – zaključuje naš sugovornik. Izbori su za samo tri dana. Svjetska je javnost umorna od opisa američkih izbora kao povijesnih. No, sasvim je jasno da pristaše i Bidena i Trumpa o drugoj strani nemaju dobro mišljenje. Možda je upravo to ono na čemu bi stari ili novi predsjednik trebao raditi u sljedeće četiri godine.