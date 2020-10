'Trump je zaštićen od Covid -19 do siječnja, dobio je snažnu dozu lijekova'

Talijanska virologinja Ilaria Capua koja radi na sveučilištu u Floridi kaže da je američki predsjednik Donald Trump dobio snažnu dozu lijekova koji će ga štititi od koronavirusa do siječnja. Capua, koja od 2016. upravlja odjelom za nove patologije (Emerging Pathogens Institute) sveučilišta u Floridi, u razgovoru za list Corriere della Sera od utorka kaže i kako se ne mogu očekivati čuda od eventualnog cjepiva protiv Covida-19, te kako treba doći do imuniteta krda. Trump je upravo u Floridi najavio kako će se doći do cjepiva prije američkih izbora 3. studenoga, a Capua sada kaže kako ne treba očekivati cjepivo tako brzo, a i kada se bude došlo do cjepiva neće ga biti dovoljno za sve osobe.

- Pomislite na cjepivo protiv gripe. Znamo ga proizvesti i podijeliti, ali ga nema uvijek i nema ga dovoljno. Cjepivo protiv Covida-19 još ne postoji, a ne znamo ni hoće li biti učinkovit, a još se manje zna koliko će se doza toga cjepiva moći proizvesti, jer postoje suženja u proizvodnji, kao što je vrat na boci koji smanjuje protok. Recimo da jedan slastičar koji dnevno radi 100 torti može proizvodnju povećati na najviše 500 torti dnevno, a ne do pet milijuna. Ako se u svijetu može proizvesti milijun doza cjepiva to je malo pošto nas ima sedam milijardi. Ljudi moraju znati da odmah neće biti dovoljno cjepiva za sve”, kaže Capua.

Uzaludno je stoga polagati velike nade u cjepivo, pa se ponovno govori o imunitetu stada. Capua drži da ili ćemo doći polako do imuniteta stada ili ćemo biti “morve ovce”.

Što treba učiniti da se dođe do imuniteta stada?

- Potrebno je učiniti sve da virus kruži što sporije, jer ako će kružiti brzo umjesto imuniteta stada imat ćemo mrtve ovce. Moramo biti na distanci kako bi mogućnost širenja zaraze bila manja i uz slabo kolanje virusa polako će rasti imunitet. Zatim će doći i cjepivo kao za gripu i nadam se da će tako za koju godinu virus Covid-19 postati kao prehlada - kazala je Capua.

Je li Trump postao imun?

- Putuje jer je zaštićen lijekovima koje je dobio. Dobio je snažnu dozu lijekova protiv virusa, zatim kortizon i terapiju potpore. Regeneron koji je dobio je, primjerice, kao rukavica za bejzbol, a dali su mu osam grama, što je velika doza. Riječ je o molekuli koja se ne reproducira u tijelu i nakon nekoliko mjeseci nestaje. Mislim da je zaštićen do siječnja - procijenila je Capua.