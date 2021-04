Analitičari: Kerum gubi kontrolu, ljevica sad ima povijesnu priliku, jedan potez ih dijeli od pobjede

Rat do istrebljenja. Tako bi se najsažetije i najslikovitije mogla opisati trenutna politička situacija u gradu pod Marjanom. Kampanja se zahuktala do neslućenih razmjera. Kandidati međusobno ratuju, jedni drugima izvlače političke i nepolitičke "grijehe iz prošlosti", a najprizemnije uvrede postale su stvar svakodnevice.

Uistinu, teško se sjetiti agresivnije kampanje u Splitu u protekla dva desetljeća. No, kako je sve počelo?

Krenulo je još u lipnju prošle godine, neposredno pred parlamentarne izbore kada je splitski aktivist Bojan Ivošević u jednom intervjuu Željka Keruma usporedio sa "zloćudnim tumorom grada Splita". Nije trebalo dugo čekati Kerumovu reakciju koja je glasila ovako: "Slušaj klošaru četnički, pisao si slogan 'Split je kurac', za tebe sve što je hrvatsko ne valja. Dobio si medijski prostor jer se sprdaš s Hrvatskom. Priša si miru. Smeta ti Split i Hrvatska, ajde u Ravnu Goru, tamo te čekaju tvoji preci, a mene još jednom spomeni gučak ću ti iščupat".

Željko Kerum

Za one neupućene, 'Split je kurac' satirični je naziv nagrade koju je Bojan Ivošević u performerskom stilu dodjeljivao pojedinim splitskim novinarima i ostalim ljudima iz javnog života za koje je procijenio da svojim djelovanjem čine dobro gradu u smislu razotkrivanja kriminala, namještenih natječaja, komunalnog nereda i klijentelizma. Sam naziv nagrade zapravo je implikacija na slogan kojim se služio HDZ-ov Andro Krstulović Opara 'Split je bitan'.

Spomenimo i to da je zbog prijetnje o čupanju Gučka Kerum nepravomoćno osuđen na šest mjeseci zatvora s rokom kušnje na dvije godine.

Od tada pa do danas Kerumov i Ivošević rat nije završio. Ivošević je na izbore trebao izaći kao nezavisni kandidat, ali u međuvremenu je sklopio koaliciju s Ivicom Puljkom pa će na izbore izaći skupa. Međutim, Kerum ne ratuje samo protiv Ivoševića već je 'sjekiru naoštrio' i za novinare, druge protukandidate, analitičare, PR stručnjake i zapravo sve osobe koje se u javnom diskursu usude problematizirati njegov izričaj.

Tako je Kerum 6. travnja na svom Facebooku napisao poduži status (prenosimo ga u integralnoj verziji s pravopisnim i gramatičkim greškama) o Gabrijeli Radanović, novinarki Slobodne Dalmacije nakon što je u toj dnevnoj novi pročitao njezin izvještaj o splitskom gradskom vijeću i problematici splitskog GUP-a o kojem se posljednjih dana u medijima ekstenzivno pisalo pa je tu kompleksnu temu bespredmetno pokušati prepričati u kratkim crtama.

Bojan Ivošević

Foto: PIXSELL "Čitam tekst novinarke Gabrijele Radanović - Slobodna Dalmacija. To je ona šta se razumi u sve, veliča lažnog gradonacelnika oparu na sva usta. Pisala je o potresima i pripala cili Split. Petlja se u svašta, a nezna ništa. Najpoznatija je po nagradi koju joj je dodijelio oparin intimus Čedo ( ups bojan), a nagrada se zove 'Split je kurac'. Užas. Još je veći užas što je je na simbol sv. Duje ucrtao ' kurac' , a štetočina gradonačelnik nije reagirao. Možda treba spomenuti i oparina PR-a, trogrlića koji uzima redovno novce od Split parkinga , a sada radi kampanju za žicarku ( Tomy zna šta voliš ). Zaključak, koalicija - organizacija jugo nacionalista", napisao je Kerum.

U tom statusu Kerum je aktivista Bojana Ivoševića nazvao 'Čedom' što je uvriježeni naziv za pripadnika četničkog pokreta. Time je Ivoševiću de facto prebrojao krvna zrnca referirajući se grubo i šovinistički na njegovu nacionalnost.

Sličan ispad Kerum je opet ponovio u nedavnom gostovanju na televiziji N1 gdje je Ivoševića nazvao četnikom, sotonom i nasilnikom.

Zbog svega toga Ivošević je u četvrtak podnio novu prijavu splitskoj policiji dodavši kako nema te uvrede i govora mržnja koja bi ga pokolebala u borbi za javni interes. Teoretski je moguće da u tom smislu Kerum završi iza rešetaka, ako policija DORH-u na temelju Ivoševićeve prijave, uputi optužni prijedlog zbog ponavljanja kaznenog djela.

Kerum se na opet na Facebooku osvrnuo na Ivoševićevu prijavu.

"Vidim da je Milošević (ups Ivošević) podnio još jednu prijavu protiv mene. Ne znam zašto, možda se osjeća ugrožen zbog mog nastupa u kojem sam rekao i upoznao hrvatsku javnost kako je na kampanelu svetog Duje nacrtao penis. Sutra ću pustit i sliku da narod zna što taj zlotvor radi".

Treba još istaknuti kako je istog dana Kerum opet pisao o Jerku Trogrliću, PR stručnjaku i poduzetniku koji je trenutno angažiran u kampanji nezavisne kandidatkinje Branke Ramljak koja je Kerumu - zbog političke suradnje s Tomislavom Mamićem Tommyjem - poseban trn u oku budući da u poduzetniku Mamiću Kerum vidi jedinu zbiljsku konkurenciju.

Kerumov prijezir prema Trogrliću datira još od sučeljavanja u redakciji Slobodne Dalmacija 2017. godine kada je Opari zaprijetio krošeom i nazvao ga "prostitutkom iz Milana". Zbog tog incidenta je po mnogim analitičarima izgubio izbore jer je prešao mjeru ukusa, a za incident kojeg je upravo Kerum inicirao, optužio je tada, ni više ni manje, nego Trogrlića koji je u to vrijeme radio PR za Krstulovića Oparu.

"Trogrliću ja vas ne poznajem. Možda smo se negdje i vidjeli, a nisam znao da ste to vi . Ali znam da ste lopina koja godišnje uzima milijune od gradova i gradskih firmi na osnovu marketinških usluga . To što vi pišete laži o meni da sam dužan i tužan to meni ne znaci ništa, zato što to više nije vijest. To je do sada rečeno i napisano stotinu puta, oguglao sam , ali vi niste. Vi ste na početku ponora! Predstavljate se kao veliki pe - ar stručnjak ali ste zapravo mali sitni prevarant", napisao je Kerum u četvrtak na svom Facebooku referirajući se na Trogrlićev istup kako Kerum bezočno laže o protukandidatima, a usput je spomenuo i njegove propale tvrtke i stečajeve.

Ivica Puljak

Željko Kerum u svom se statusu referirao na uistinu problematični ugovor koji Trogrlićeva tvrtka ima s gradskom tvrtkom Split Parking. O toj temi Večernji list je prvi pisao, a možete je u cijelosti pročitati OVDJE.

Međutim, kako je moguće da Željko Kerum nije u stanju nijednu svoju misao artikulirati civilizirano i argumentirano? U gotovo svim objavama posvećenim protukandidatu Ivoševiću ksenofobično spominje tuđe nacionalnosti, a poduzetnika naziva prevarantom i lopinom?

Analitičari kažu da Kerum gubi kontrolu i šteti sam sebi te da pleše na ivici ozbiljnih incidenata i svojeg uobičajenog izričaja.

O bitki za Split i Kerumovom govoru mržnje pričali smo s troje političkih analitičara - Krešimirom Macanom, Žarkom Puhovskim i Ankicom Mamić. Osim recentnih zbivanja na splitskoj političkoj sceni zanimalo nas je može li Kerumov gubitak samokontrole ići u prilog Ivici Puljku koji je po najnovijim anketama na pragu ulaska u drugi krug, ali i općenito kandidatima ljevice od kojih nijedan ne stoji loše unatoč javnoj percepciji da je Split grad desnice.

"Posljednji Kerumovi verbalni ispadi još uvijek se ni po čemu ne razlikuju od dosadašnjih, ali to ne znači da će tako i ostati. Rekao bih u ovom trenutku da je to dio Kerumovog prepoznatljivog showbizza, ali kojim ovaj put šteti samome sebi. Apsolutno svakom svojom novom objavom od sebe odbaci određeni postotak svojih simpatizera koji su inače umjereni, naginju političkom centru i koji ne podržavaju njegov izričaj kao što ga podržava dobar dio njegovih fanova na desnici kojima je to sve skupa smiješno i takav stil od njega očekuju. Naprosto se doveo u situaciju u kojoj je suzio krug simpatizera i bespotrebno zaratio s medijima iako se tretman medija prema njemu i svim drugim kandidatima nimalo ne razlikuje", kaže Macan koji Keruma unatoč svemu ipak vidi u drugom krugu.

"Uskoro će na tržište izaći najnovije službene ankete pa će sve biti jasnije. Mislim da će Kerum ući u drugi krug, ali opasno mu prijeti Ivica Puljak, a ako se dogodi da Puljak uđe u drugi krug uopće nije bitno hoće li s druge strane biti Vice Mihanović iz HDZ-a ili Željko Kerum. Prema anketama ih obojicu Puljak pobjeđuje koji će osim svojih glasova zasigurno dobiti i SDP-ove, dio glasova Branke Ramljak i glasove koalicije Pametno, Možemo i Nova Ljevica koju predvodi Jakov Prkić", zaključuje Macan.

Jakov Prkić

Macan se osvrnuo i na potencijalnu koaliciju Ivice Puljka (Centar) i Jakova Prkića o kojoj se posljednjih dana intenzivno i sa strahom priča u Kerumovom i HDZ-ovom stožeru.

"Poznato je da su se Puljak i Prkić razišli onog trenutka kad je osnovana stranka Centar. Ljevica u nas nikad nije imala toliko pragmatične političke mudrosti kao desnica. Prkić i Puljak izlaze odvojeno na izborima premda je najjednostavnijom mogućom logikom sasvim jasno da bi nastupajući u koaliciji 'zakopali' desnicu. Ovako njihova razjedinjenost ide na ruku, prije svega, Kerumu i HDZ-u. Očito je da između Puljka i Prkića postoji sukob taštine i ega. Do izbora je ostalo još mjesec dana, vidjet ćemo hoće li ego ići nauštrb rezultata".

Na sličnom je tragu razmišljanja i Žarko Puhovski koji je primarno prokomentirao Kerumove uvrede i odnos prema kandidatima.

"Gospodin Kerum postao je talac vlastitog izričaja. Kad on nešto želi komentirati uočava se da je u dilemi - hoće li to raditi kao 'privatni' Željko Kerum ili kao Željko Kerum koji bizarnim izjavama puni medijske stupce, a narod se valja od smijeha. Što se tiče njegovih uvreda na nacionalnoj osnovi smatram to primitivizmom najgore vrste i mislim da neće pretrpjeti značajniju štetu zbog toga jer to njegov birački korpus naprosto očekuje od Keruma. Oni to žele i to kod njih budi strast. No, s druge strane pitanje je koliko će se Kerum uspjeti kontrolirati. Ankete mu ne idu na ruku i razumljiva je nervoza, ali ne bih a priori isključio da će se u narednim danima dogoditi incident ili ispad koji će ga politički gledano - uništiti", tvrdi Puhovski.

Odgovarajući na pitanje o konsolidiranju ljevice, Puhovski, smatra kako nema sumnje da bi koalicija Puljka, Prkića i eventualno SDP-a 'pomela' Keruma i HDZ ali naveo je nekoliko razloga zbog kojih smatrda da se to neće dogoditi.

VIDEO: Pogledajte prvo veliko sučeljavanje kandidata za Split u organizaciji Večernjeg lista

"Prije svega treba znati da strankom Centar de facto upravlja bračni par. Toga danas nema nigdje u svijetu osim u Splitu, BiH i Sjevernoj Koreji, a birače to uistinu može frustrirati. Ja bih pričekao izbore jer nisam toliko siguran da Ivica Puljak može otići u drugi krug samo u suradnji s aktivistom Ivoševićem. Osim toga, tko može sa sigurnošću tvrditi da mu Ivošević nije nanio više štete nego koristi? Puljak je političar centra, a Ivošević je po ekonomskoj i ideološkoj vokaciji bliži ljevici. U politici 2 plus 2 ne mora značiti uvijek 4. Rezultat može biti i 3 i 5. Puljak zasigurno ne želi nikakvu vrstu suradnje s SDP-om jer je angažman njega i njegove supruge upravo motiviran katastrofalnim mandatom SDP-ovog Ive Baldasara i hvatanjem nezadovoljnih SDP-ovih birača. To bi bila suštinska izdaja same jezgre okupljene oko Marijane i Ivice Puljka. Što se pak tiče suradnje s Prkićem i Možemo mislim da se tu već izgovorilo dosta grubih riječi. Bojan Ivošević je u više navrata žestoko opleo po Tamari Visković, koordinatorici splitskog ogranka Možemo zamjerajući joj suradnju s nekim bivšim HDZ-ovim gradonačelnicima. Tu se dogodio odlučujući faktor preko kojeg Prkić očito ne želi prijeći smatrajući da bi se stavio u inferioran položaj Puljku", govori Puhovski dodavši kako bi Split zbog izostanka koalicije Puljak-Prkić mogao dobiti nepristojnog i nesposobnog kandidata (Željko Kerum) koji bi zamijenio pristojnog i nesposobnog Andru Krstulovića Oparu.

Analitičarka Ankica Mamić tvrdi da ne postoji argument koji može opravdati Kerumovo "divljanje" u javnom prostoru.

"Teško je sada kazati hoće li ga ovakvi istupi u kojima šovinistički vrijeđa jednog protukandidata štetiti ili ne zbog toga što kod njegovih birača nije jasno i nedvosmisleno podignuta ljestvica za koju bi se moglo tvrditi da je granica između podrške i prijezira. No, u svakom slučaju smatram da Kerum u ovom trenutku nije daleko od toga da prijeđe granicu neukusa i općeg ljudskog i političkog primitivizma. Njegove reakcije samo su pokazatelj da ga hvata nervoza, očito zbog predizbornih anketa koje mu ne idu na ruku", kaže Mamić koja je dodala kako iskreno ne vjeruje da bi se mogla dogoditi ikakva koalicija stranaka na ljevici.

"Puljak ne smije koalirati sa SDP-om jer bi od sebe odbacio svoje vlastite birače, a za stranke okupljene oko Možemo je upitno bi li mu donijele očekivanu podršku. Prije bih rekla da bi Puljak time izgubio onaj dio većinskog biračkog tijela koje uz njega stoji upravo zbog centrističke, a ne izrazito lijeve politike", zaključuje naša sugovornica.

Dodajmo i to da smo se za komentar obratili i Ivici Puljku i Jakovu Prkiću.

Puljak nam je kazao kako je u više navrata zvao Prkića no da je svaki put njegova intencija završavala bezuspješno.

"S moje strane ne postoji ikakav ego. Svjestan sam da bi naša suradnja srušila koaliciju HDZ-a i Keruma. Moj poziv Prkiću još uvijek stoji na stolu", kazao je Puljak za Večernji list.

No s njegovom tezom ne slaže se Prkić.

"Istina, Puljak me zvao, ali svaki put se, barem medijski, sve svede na to da se mi pridružimo njemu, a ne on nama. Cijeloj hrvatskoj javnosti poznat je scenarij koji je uslijedio nakon našeg razilaženja iz stranke Pametno. On je odlučio transformirati stranku Pametno u Centar s nekim novim ljudima, a mi sada izlazimo u koaliciji s tri stranke (Pametno za Split i Dalmaciju, Možemo i Nova Ljevica). U kampanju smo već debelo ušli. Ne vidim u kakvom scenariju bismo mi sada trebali izaći iz te koalicije, izigrati partnere i nastaviti s Puljkom. Osim toga, Puljak je već na pragu drugog kruga. Nitko ne može sa sigurnošću znati bi li u drugi krug ušao zbog naše koalicije. Mislim da je o svemu trebao ranije misliti", kazao je Prkić dodavši kako u gradskom vijeću očekuju do 5 vijećnika i kako postizborna koalicija sa strankama ljevice nije isključena no da je prerano govoriti o tome.