Oparin politički kraj: Ugovor između gradske tvrtke i PR agencije razotkrio upravljanje gradom

Prošlotjedna vijest o tome da splitska gradska tvrtka Split Parking nije produljila ugovor s PR tvrtkom Vajt do.o.o čiji je vlasnik Jerko Trogrlić, sama po sebi za širi društveno-politički kontekst nije toliko važna. Međutim, kad se zagrebe ispod površine, postaje jasno da otkazivanje suradnje Trogrliću sada i službeno znači politički kraj aktualnog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare. Naime, riječ je o tome da Nadzorni odbor spomenutog komunalnog poduzeća, u kojem su dva HDZ-ovca, jedna HGS-ovka te predstavnik radnika, nije dao suglasnost za sklapanje novog ugovora s Vajtom.

Napomenimo i to da je riječ o monopolističkoj gradskoj tvrtki koja je pod ingerencijom Grada Splita, odnosno HDZ-ova gradonačelnika Opare, a upravo su njegovi ljudi, predvođeni gradskim vijećnikom Božom Zadrom i Ivanom Srdarević iz Kerumova HGS-a, neizglasavanjem novog ugovora Trogrlićevoj firmi izbili iz džepa 12.000 kuna mjesečno, odnosno 144.000 kuna godišnje plus PDV.

Takva odluka NO-a nije bila po volji gradonačelniku Opari, budući da dugi niz godina njeguje prijateljstvo s Trogrlićem, a Oparini najbliži suradnici iz gradske uprave otvoreno nam u razgovoru priznaju da mu je Trogrlić u kampanji i tijekom mandata neformalnim konzultantskim savjetima i medijskim inženjeringom gladio imidž i bio jedan od njegovih najvažnijih strateških “nepolitičkih prijatelja” koji je bio zadužen i za pregovore sa strankama.

Protuusluga za izbore

Upravo je zbog toga Oparu razbjesnila odluka nadzornika koji su mu otkazali poslušnost. Ali što se krije iza svega, zašto je nadzornik Split Parkinga Božo Zadro, koji je ujedno i gradski vijećnik, okrenuo leđa političkom šefu? Prevelike tajne nema. Od neposrednih aktera ova priče doznajemo da postoji samo osveta Željka Keruma, koji u Trogrliću zbog bliskosti s Oparom vidi svoju najveću političku prijetnju na nadolazećim lokalnim izborima te, s druge strane, postoji frakcija u HDZ-u koja želi preuzeti kadrovsku kontrolu nad Split Parkingom. Tako su, dakle, HDZ-ovi pobunjenici zajedno sa Željkom Kerumom de facto raskinuli Trogrlićev lukrativni ugovor.

Tvrtka Vajt d.o.o. imala je ugovor prema kojem je na mjesečnoj bazi od Split Parkinga dobivala 12.000 kuna za uslugu odnosa s javnošću. To je mnoge splitske oporbenjake iz gradskog Vijeća, ali i dobar dio lokalne javnosti, razljutilo jer ne vide smisao u potrebi PR usluga za gradsko poduzeće koje nema tržišnu konkurenciju, a pritom ima dvoje stalno zaposlenih ljudi na pristojnoj plaći u PR odjelu. Istaknuti splitski HDZ-ovac s kojim smo razgovarali tvrdi da je tu riječ o principu “ruka ruku mije”.

– U Splitu je javna tajna da je Trogrlić Oparin osobni PR-ovac. Trogrlić većinu svojih prihoda ostvaruje u sklopu suradnje s gradovima, županijama i velikim državnim tvrtkama. Mnogim je političarima radio kampanje i nema sumnje da je premrežen te da je svojevrsna siva eminencija s ne tako beznačajnom vještinom obrtanja javnog mnijenja. Nikome u HDZ-u nije jasno zašto Opara s tvrtkom Vajt nije sklopio ugovor u ime grada. Nitko ni riječi ne bi rekao. On mu je jednostavno protuuslugu vraćao ugovorom s gradskom tvrtkom kojoj nikakav PR nije potreban, a kamoli tako financijski izdašan. Trogrlić ima svoje veze i u medijima, naročito lokalnima, kojima u ime gradskih tvrtki dijeli budžete za reklame pa u tom smislu postoji i neka vrsta autocenzure. O sebi je stvorio sliku nenadmašnog konzultanta, a zapravo ga svaki političar unajmljuje za rovarenje – tvrdi nam taj HDZ-ovac.

Trogrlić nam, s druge strane, tvrdi da je za Split Parking radio iz čistog entuzijazma.

– Split Parking nama je bio jedan od najmanjih i najbeznačajnijih klijenata. U to smo ušli jer volimo svoj grad i jer je pitanje parkinga u gradu pod Marjanom trenutačno goruće i najvažnije komunalno pitanje. Čak smo i radili ispod ustaljene tržišne cijene. Toliko nisko da mi se kolege iz PR branše već danima rugaju kad su vidjeli mjesečni iznos. To što je ta tvrtka monopolist ne znači ništa. Znači li to da sva ministarstva ne bi trebala imati odjel komunikacija? Ljudi često brkaju marketing i prodajne rezultate s PR-om i komunikacijom s ciljanim skupinama u društvu – kazao nam je Trogrlić i dodao da je istina da je blizak prijatelj s Oparom te da je odluka o neproduljivanju ugovora isključivo politička, ali da nikome ništa ne zamjera jer nadzornici imaju uporište u zakonu koji kazuje da o svim godišnjim troškovima iznad 100.000 kuna odlučuju upravo oni, a ne direktor.

Zadro: Smanjujemo troškove

Trogrlić je kazao i da godinama radi usluge PR-a za političke stranke te da u tome ne vidi problem jer profesionalno i uspješno obavlja svoj posao. Kontaktirali smo i Marka Bartulića, direktora Split Parkinga, i inače nestranačkog čovjeka.

On nam kaže da je suradnja s Trogrlićem obećavala i da je on svojim PR potezima od jedne, uvjetno rečeno, omražene gradske tvrtke koja naplaćuje parking, dijeli kazne i paukom diže automobile napravio modernu tvrtku, otvorio komunikaciju s građanima i sve modernizirao toliko da su za niz tehnoloških i društveno odgovornih projekata dobili nacionalne i internacionalne nagrade i priznanja.

S druge pak strane nadzornik Split Parkinga Božo Zadro i gradski vijećnik za kojeg se u kuloarima govori da je iznimno blizak Petru Škoriću, a koji usput budi rečeno već priprema stranačku infrastrukturu za lokalne izbore i Domagoja Maroevića, koji bi uskoro trebao objaviti svoju kandidaturu za gradonačelnika, govori nam kako ovo nema veze s politikom.

– Riječ je o racionalizaciji troškova na koje smo bili prisiljeni zbog pandemije koronavirusa. Nismo vidjeli potrebe u PR troškovima dok radnici dobivaju otkaze i smanjuju se plaće - kazao nam je Zadro.

Večernji list u posjedu je spornog ugovora koji je bio pripremljen za potpisivanje

REAKCIJE SPLITSKE OPORBE I JAVNOSTI

Željko Kerum (HGS)

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Trogrlić je Oparin čovjek. Njih dvojica patološki me preziru i služe se medijskim trikovima da me ocrne. HGS traži momentalnu ostavku direktora Marka Bartulića jer ne poštuje odluku NO-a. Već je, doznao sam, počeo tražiti model da se s Trogrlićem opet sklopi ugovor na 100.000 kuna ili manje koji nadzornici ne trebaju amenovati.

Marijana Puljak (Pametno)

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Ako Split Parking zaista ima dvoje zaposlenih na puno radno vrijeme na poslovima PR-a, a nisu zadovoljni njihovim radom, to je trebalo riješiti prije angažiranja vanjske tvrtke. Što se tiče internih sukoba u HDZ-u, žrtve toga opet su građani.

Ante Čikotić (Most)

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Split Parking kao takav je nepotreban u vremenima mobitela, tehnologija i aplikacija te svakoj gradskoj vlasti služi samo kao poligon za uhljebljivanje stranačkih kolega. Tako da je ova priča samo kap u moru besmisla.

Goran Kotur (SDP)

HDZ-ova gradska vlast ozbiljno se bavi samo samopromocijom, u što su uložili ozbiljna sredstva, i to javna. Ovdje je naizgled motiv rezanje troškova, a ustvari je riječ o rezanju utjecaja Andre Krstulovića Opare u HDZ-u.

Tonći Blažević (HSLS)

Foto: Ivo Cagalj/PIXELL Ne želim ulaziti u interne HDZ-ove obračune, ali svakako podržavam odluku NO Split parkinga. Suludo je davati toliki novac za PR kad je riječ o monopolistu.

Bojan Ivošević (Aktivist i osnivač Facebook stranice Dnevna doza splitskog nereda)

Foto: Pixsell Više gradskih tvrtki koristi vanjske PR agencije koje im daju dodatnu dimenziju u njihovom radu, sam iznos s obzirom na iznose u PR svijetu nije sporan ali je dosta upitno što inače radi interna PR služba Split Parkinga. Isto tako, čudno je da identičan ugovor tek sada raskidaju, dakle tek nakon reakcija koalicijskog partnera prema vlasniku navedene tvrtke. Ovo je tipičan primjer kada se politika preko svojih ljudi u NO miješa u operativni rad jedne tvrtke iako mu to nije u opisu posla.