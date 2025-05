Amerikanka na TikToku savjetovala pratitelje: 'Upozorili su me da ne dolazim Hrvatsku... i bili su u pravu’

Mads, Amerikanka poznata na TikToku pod imenom @madsabroad, već neko vrijeme živi u Splitu, ali njezina strast prema putovanjima i otkrivanju ljepota Hrvatske ne prestaje. Redovito snima videe s naše obale i diljem zemlje, a njezin najgledaniji TikTok prikupio je tisuće pregleda – i to s porukom koja je na prvi pogled izgledala kao upozorenje, ali je u stvari bila prava ljubavna priča o Hrvatskoj.

U svom viralnom videu Mads počinje dramatično: “Budite oprezni ako idete u Hrvatsku ovog ljeta. Mnogi su me upozoravali na ovo, nisam ih poslušala, i sad se pokazalo da su bili u pravu.” Na trenutak stvara dojam da se sprema loša priča, no ubrzo otkriva da je riječ o nečem sasvim suprotnom.

“Pogledajte samo ove plaže i to more – nijedno more ne može biti plavije i ljepše. Dok neke zemlje u turizmu gube svoju dušu i krajolik, Hrvatska je uspjela zadržati ravnotežu između turista i prirodnih ljepota,” ističe Mads s divljenjem.

Osim prirodnih čuda, ono što je Amerikanku najviše osvojilo jest autentičnost i sigurnost koju osjeća u Hrvatskoj. “Ovdje, ako ste žena i šetate sama noću, a netko vas napadne, lokalni ljudi bi odmah uskočili i zaštitili vas. To je zajednica koju mnoge zemlje danas nemaju. Ovdje ljudi zaista žive – satima sjede u kafićima, piju espresso i razgovaraju. To je život koji sam tražila,” opisuje Mads.

Na kraju videa otkriva pravi razlog svog “upozorenja”: “Jedna žena koju sam upoznala rekla mi je: ‘Ako jednom dođeš ovdje, nećeš moći prestati dolaziti.’ Tada sam joj se smijala, ali sada shvaćam da je bila u pravu. Prošlo je već šest godina od mog prvog dolaska, i svake godine se vraćam.”