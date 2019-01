VIDEO Amerikanci slave ženu iz Srbije: Spasila dječaka kojeg je majka ostavila na hladnoći

Irena Ivić, žena podrijetlom iz Srbije, zaslužila je odlikovanje u SAD-u nakon što je spasila pothlađeno dijete koje je cestom hodalo boso.

Dogodilo se to 22. prosinca, kada je Ivić, vozeći autobus ulicama Milwaukeeja, spazila dječaka mlađeg od godinu dana kako hoda nogostupom bez obuće, odjeven samo u dječji kombinezon i pelenu.

Pogledajte video:

Ivić je odmah zaustavila autobus i prešla prometnu ulicu kako bi spasila uplakano dijete. Donijela ga je u autobus, gdje je jedna putnica dala kaput kako bi dječaku bilo toplo dok je Irena zvala pomoć.

Uskoro su stigli policajci i vatrogasci, no s djetetom je, srećom, sve bilo u redu. Policija kaže da je dječaka vani ostavila majka koja je možda imala psihičkih problema. Mališan je na kraju odveden ocu.

Tvrtka javnog prijevoza pohvalila se činom svoje vozačice objavivši video u kojemu se vidi događaj, a njezino djelo naišlo je i na odobravanje mnogih korisnika društvenih mreža.

- Ova imigrantica rođena u Srbiji nije naišla na zid kada je došla ovamo. To je prava priča o imigraciji - napisao je jedan tviteraš aludirajući na zid na granici s Meksikom koju želi izgraditi vlast predsjednika Donalda Trumpa.

Milwaukee County bus driver saw a baby wandering on the street alone; she stopped to help, THANK GOD THIS WOMAN THIS #IMMIGRANT BORN IN SERBIA ENCOUNTERED NO WALL WHEN SHE CAME HERE - this is the true story of immigration, hard working, selfless https://t.co/PeuZcF66CP