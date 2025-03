Amerikanci preuzimaju Sjeverni tok 2 i puštaju ruski plin za Europu?

Njemački Bild objavio je početkom ožujka vijest da bi Sjedinjene Države mogle preuzeti plinovod Sjeverni tok 2 te pustiti da kroz njega krene ruski plin za njemačku industriju, a danas su objavili da podrška takvom planu raste među njemačkim političarima. Navodno je ideja stigla iz razgovora Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Stručnjaci konzultirani za taj novi tekst u Bildu tvrde da upravo demokršćanski CDU, koji će sada voditi njemačku vladu, gleda prema Rusiji s podrškom da se ponovno trajno kupuje ruski plin. Kao što u njemačkoj politici postoji ne samo jedan entitet koji s nostalgijom gleda na doba Angele Merkel, kada su rusko-njemački odnosi bili najčvršći, a temeljili su se upravo na transverzali ruski plin – njemački proizvod.

Plin bi doista mogao ponovno poteći kroz Sjeverni tok, moralo bi nam se dozvoliti da ponovno kupujemo ruski plin, na svojim profilima objavljuju Thomas Bareiss, zastupnik u Bundestagu, i Jan Heinisch, zamjenik predsjednika CDU-a u državi Sjeverno Porajnje-Vestfaliji. – Ako se jednog dana uspostavi pravedan i siguran mir, tada bismo također trebali ponovno moći razgovarati o kupnji ruskog plina. Nikada više u istoj ovisnosti kao prije, ne pod diktatom cijena, ali Rusija je jedan dobavljač među mnogima u svijetu – smatra on. Radi se i o prilično bitnom političaru, u radnoj je skupini za energiju i klimu u koalicijskim pregovorima i zadužen je za oblikovanje energetske politike za novu njemačku vladu. Ima i kritičara poput CDU-ova Rodericha Kiesewettera.

– Svi koji su uvijek i bili protiv sankcija, koji žele ponovno otvoriti Sjeverni tok i još jednom u cijelosti prigrliti jeftini ruski plin, svi koje nije briga za genocid nad ukrajinskim narodom, ali žele poticati moskovsku vezu u Njemačkoj, svi takvi bit će jako sretni takvim razvojem – kazao je Kiesewetter.

Od ruskog plina imali bi koristi proizvođači poljoprivrednih strojeva, građevnog materijala... Samo, i dalje traju sankcije koje brane njemačkim tvrtkama da izravno rade s Rusijom pa je jedina mogućnost da se posluje preko trećih zemalja jer službeno ništa od njemačkog novca ne može završiti u Rusiji. No ako Trump opozove sankcije prema Rusiji, američke će tvrtke moći ponovno ući na rusko tržište. Ekonomski analitičar Simon Gerards upozorava kako Europa to ne može napraviti jer bi to bilo priznanje bankrota, a ujedno bi bilo i nezamislivo jer bi Njemačka još jednom postala ovisnom o Rusiji kao što je bila kada je radio Sjeverni tok 1, pri čemu je 40 posto uvezenog njemačkog plina stizalo iz Rusije, a aktiviranje Sjevernog toka 2 produbilo bi tu ovisnost. No upozorava se kako je zemlja već razvila drugu ovisnost, onu o Kini, i da ima i visoku inflaciju te restriktivna uvozna pravila. Robert Habeck, ministar gospodarstva i okoliša u nedavnoj vladi Semafor koalicije, rekao je također da bi otvaranje Sjevernog toka 2 bio doista korak u pogrešnom smjeru. Taj je plinovod koštao 10 milijardi eura, a nikada nije dovršen.