Amerika je u velikoj opasnosti da upadne u ciklus političkog nasilja, što joj se već događalo u povijesti

Amerika se oporavlja od atentata 10. rujna na mladog vođu konzervativnog masovnog pokreta Charlieja Kirka, ključnog saveznika i osobno bliskog predsjedniku Trumpu. Nacija je u šoku dijelom zato što se brutalno ubojstvo dogodilo u mirnom okruženju, suncem okupanom sveučilišnom kampusu u Utahu ispunjenom s nekoliko tisuća obožavatelja karizmatičnog Kirka, a također zato što su jezive slike zločina odmah prenesene milijunima. Osim toga, zemlju je zahvatila duboka crna slutnja o budućnosti – strah da bi mogla upasti u krug opetovanog i osvetničkog političkog nasilja.