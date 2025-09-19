Naši Portali
POGLED IZ WASHINGTONA

Amerika je u velikoj opasnosti da upadne u ciklus političkog nasilja, što joj se već događalo u povijesti

Autor
James B. Foley, bivši američki veleposlanik
19.09.2025.
u 16:50

Činjenica da su bili većinski Europljani i kršćani također je olakšala njihovu asimilaciju u legendarni melting pot, lonac za taljenje, tj. multietničko društvo. I prigrlili su ujedinjujuće vjerovanje koje je pridonijelo nacionalnoj koheziji kao i bilo koji drugi čimbenik – vjerovanje u božanski određenu američku dobrotu kao primjer slobode i utočišta za potlačene.

Amerika se oporavlja od atentata 10. rujna na mladog vođu konzervativnog masovnog pokreta Charlieja Kirka, ključnog saveznika i osobno bliskog predsjedniku Trumpu. Nacija je u šoku dijelom zato što se brutalno ubojstvo dogodilo u mirnom okruženju, suncem okupanom sveučilišnom kampusu u Utahu ispunjenom s nekoliko tisuća obožavatelja karizmatičnog Kirka, a također zato što su jezive slike zločina odmah prenesene milijunima. Osim toga, zemlju je zahvatila duboka crna slutnja o budućnosti – strah da bi mogla upasti u krug opetovanog i osvetničkog političkog nasilja.

političko nasilje SAD konzervatizam Charlie Kirk Trump

