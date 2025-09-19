Amerika je u velikoj opasnosti da upadne u ciklus političkog nasilja, što joj se već događalo u povijesti

Amerika se oporavlja od atentata 10. rujna na mladog vođu konzervativnog masovnog pokreta Charlieja Kirka, ključnog saveznika i osobno bliskog predsjedniku Trumpu. Nacija je u šoku dijelom zato što se brutalno ubojstvo dogodilo u mirnom okruženju, suncem okupanom sveučilišnom kampusu u Utahu ispunjenom s nekoliko tisuća obožavatelja karizmatičnog Kirka, a također zato što su jezive slike zločina odmah prenesene milijunima. Osim toga, zemlju je zahvatila duboka crna slutnja o budućnosti – strah da bi mogla upasti u krug opetovanog i osvetničkog političkog nasilja.
OČARAVA SVOJOM LJEPOTOM
Ovo mjesto u Hrvatskoj proglašeno je najljepšim selom na svijetu. Jeste li ga posjetili?
jeste li među njima?
Novac će im se osmjehnuti: Ova tri horoskopska znaka očekuje pravo bogatstvo ove jeseni
Brzi recept