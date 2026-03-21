Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IMA VAŽNU ULOGU

Najmoćnije iransko oružje nisu dronovi ili rakete: Ključna je ova 'dolina smrti'

FILE PHOTO: An LPG gas tanker at anchor as traffic is down in the Strait of Hormuz, in Shinas
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
21.03.2026.
u 15:58

Hormuški tjesnac ima nekoliko strateški važnih otoka. Na svima postoji iranska vojna prisutnost, no dva imaju posebno velike zalihe oružja

Tri tjedna rata na Bliskom istoku podsjetila su kako geografija može igrati odlučujuću ulogu u sukobima. Iranska prednost u ovom je slučaju Hormuški tjesnac kojeg je Teheran zatvorio te uzrokovao volatilnost na tržištu, s obzirom na to da kroz njega inače prolazi velika količina nafte i plina. Podsjetimo, ubrzo nakon napada SAD-a i Izraela, Iranska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je da će svaki brod koji prolazi kroz tjesnac biti napadnut. Tjesnac se opisuje i kao "dolina smrti“, zbog rizika uključenih u prolazak. 

The Telegraph pojašnjava kako je tjesnac jedini morski put za naftu i ukapljeni prirodni plin iz Kuvajta, Iraka, Katra, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nakon prolaska kroz njega, tankeri plove istočno prema Kini, Indiji i Japanu ili skreću desno prema Crvenom moru i Sueskom kanalu. Takav geografski položaj omogućuje Iranu da drži svjetsko gospodarstvo kao taoca. Tjesnac je uzak, plitak i ima uvale koje bi mogle sakriti mine i brze čamce napunjene bombama. To čini Hormuški tjesnac najmoćnijim iranskim oružjem.

Hormuški tjesnac ima nekoliko strateški važnih otoka. Na svima postoji iranska vojna prisutnost, no dva imaju posebno velike zalihe oružja - Qeshm i Kharg. Qeshm je najveći i ima oko 150.000 stanovnika, no posebno je važan zbog onoga što se nalazi ispod njega. Iran je u špiljama i tunelima otoka izgradio "grad projektila“ koji skriva stotine brzih čamaca i projektila. Smatra se da će, ako američki marinci budu poslani u borbu, to bi upravo tamo. Otok Kharg dom je iranske naftne izvozne industrije te bi, također, mogao biti meta u slučaju raspoređivanja kopnenih snaga. 

Sumnja se kako su Iranci u Hormuški tjesnac postavili mine, čineći ga još opasnijim za plovidbu. Prema nepotvrđenim izvješćima, postavljeno je barem oko deset mina. S obzirom na to da su plovni putovi tako uski, plovidba postaje preopasna i ako se minira samo malo područje. Režim ima različite vrste mina, uključujući one koje mogu mjeriti promjene tlaka vode dok brodovi prolaze kako bi utvrdili jesu li dovoljno teški da budu tankeri. 
Iran rat na Bliskom istoku napad na Iran Hormuški tjesnac

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Marko
Marko
16:10 21.03.2026.

Ključna u slijedeća 2 tjednaili odmah?

NI
nikola1975
16:48 21.03.2026.

Saudijska Arabija ima naftovod kapaciteta 7 miliona barela/dan koji naftu dovodi do Yanbu-a u Crvenom moru. Tih 7 miliona je 1/3 onoga što izlazi kroz Hormuz. Kad uzmemo da Kina, Indija i Pakistan mogu svoje brodove slati kroz Hormuz ( po novome bi i Japan bio uključen) vidimo da je panika bez nekog velikog pokrića.

K
K
16:51 21.03.2026.

Iran gubi u ratu, ali koliko ga mediji stefe i vile ..pa to je cudo jedno ;)

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!