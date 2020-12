Prva obitelj iz Petrinje smještena u Dalmaciji: 'I u ratu sam otišla s vrećicom u ruci'

Četveročlana obitelj Jasne Kovačević iz Petrinje smještena je u srijedu ujutro u Petrčanima kod Zadra u apartmanima Alena Perića Zadranina koji im je nakon što je vidio katastrofu u Petrinji ponudio svoje apartmane za smještaj.

Petrinjcima i mještanima obližnjih mjesta domovi su porušeni, a nakon dolaska u Zadar razgovarali smo s obitelji Kovačević kao i s Alenom Perićem i uistinu je bilo potresno čuti svjedočanstva obitelji Kovačević, ali i motive onih koji su im pomogli smještajem i pokazali solidarnost s obiteljima čiji su domovi porušeni. Jasna Kovačević je jako teško podnijela drugi odlazak iz Petrinje zbog katastrofe koja je zadesila nju i njenu obitelj. Naime, ona je, kako nam je rekla, i u ratu bila stradalnik kada je s vrećicom u ruci morala napustiti svoj dom iz Petrinje.

- Nisam se nadala da će mi se ovo ponovno dogoditi jer prvi puta sam otišla kada sam bila djevojka, ali ovaj puta sam morala otići sa suprugom i dvoje djece od kojem je jedno dijete s Down sindromom. To što su napravili ovi ljudi iz Zadra i koji su nam pomogli da budemo kod njih je velika stvar za nas I velika im hvala na svemu. U Petrinji je jako loša situacija i u mjestima oko Petrinje iz kojih i ja sa svojom obitelji dolazim. Porušeni su domovi, škole, vrtići su oštećeni i nemamo gdje, a moja kćer je sada srednjoškolka i ne znam kako će se i gdje školovati ovo je katastrofa za sve nas - rekla nam je Jasna Kovačević.

Zadranin Alen Perić nam je rekao kako je odmah po saznanju o potresu odlučio pomoći i motiviran iskustvima iz rata kada je vidio mnoge slučajeve kada su ljudi morali napustiti svoje domove, odlučio ustupiti stradalima u potresima u Petrinji sve njegove apartmane. U njih će uselit će ovih dana useliti obitelji Petrinje i okolnih mjesta u kojima je potres razorio kuće.

- Bio sam motiviran slikama ljudi ruci koji moraju napustiti svoje domove baš kao što se to događalo i tijekom rata naravno da sam im odmah odlučio pomoći i kod mene će biti mjesta za još neke obitelj. Mnogi me zovu i za smještaj ali i oni koji me zovu zbog toga da bi i oni ustupili svoje apartmane kako bi pomogli nesretnim ljudima, ovdje su dobro došli i učinit ćemo svi sve pa i doktori i mnogi ljudi koji su donijeli hranu odjeću. Upravo su me zvali iz Novalje i četiri obitelji su usmjerene za smještaj u hotelu Dejana Lovrena u Novalji, i mnogi drugi će pomoći - rekao nam je Alen Perić.

- To je bol, užas sto se ljudima dogodilo - potreseno je rekao ovaj Zadranin.