Vučić se dramatično obratio građanima Srbije: 'Imamo još četiri dana... Ponašali smo se fer'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izvanredno se obratio javnosti oko NIS-a. "Suočavamo se s velikim problemima. Željeli bi vas obavijestiti da se rafinerija nalazi u tehnološkom procesu tzv. tople cirkulacije, odnosno tihog hoda. Još nije zatvorena i ugašena, ali je to već niži režim rada u odnosu na uobičajeni. Imamo još četiri dana do potpunog gašenja rafinerije, ako ne dođe do odobravanje licence od strane američke vlade", kazao je Vučić. "Nadali smo se i očekivali da ćemo jučer dobiti licencu", dodao je.

"Radit će, to je sasvim sigurno, i danas i sutra, tako da nema prijetnje dok Amerikanci ne obavijeste javnost o tome jesu li odbili ili prihvatili. Ako Amerikanci odbiju bit će ugrožen zdravstveni sustav, hitna pomoć, ali smo se pobrinuli da funkcionira do 15. siječnja. Bit će ugrožena i opskrba namirnicama, ugrožena će biti proizvodnja struje, rad toplana u gradovima i općinama, ugrožena će biti i nacionalna sigurnost. Ako ne dobijemo licencu bit ćemo u velikom problemu", kazao je Vučić. "Nije riječ samo o nafti ili naftnim derivatima, već o cijelom životu u Srbiji", naglasio je.

"Danas ili sutra možda ćemo moći nešto promijeniti, ali ako dođe četvrtak, rafinerija će stati . Posljedice toga su da će ponovno pokretanje rafinerije trajati 14 dana, ako ne i više od 20 dana. Rafinerija ne bi radila do nove godine“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da kada se uvedu sankcije protiv Ruske Federacije, da to utječe i na Srbiju. "Deset mjeseci smo slušali sve što su nam naši ruski prijatelji govorili i tražili, a naša se zemlja našla u ovoj situaciji", rekao je Vučić. "Sankcije su rezultat političkih pritisaka, a ne pravde i tu nema nikakve sumnje", dodao je. "Ponašali smo se fer, a sebe smo doveli u tu situaciju", kazao je Vučić.

Naglasio je da ako nafta ne poteče iz JANAF-a do subote, ostat će NIS-ove rezerve od oko 55.000 tona dizela i oko 50.000 tona benzina, što je, kazao je, dovoljno za maloprodajnu mrežu do 28. prosinca.

"I onda, bez obzira na planirani uvoz drugih naftnih kompanija, naša je procjena da će nedostajati oko 50.000 tona dizela, i spremni smo kao država odmah ući u to, da ne bude nestašica, da ljudi ne pate. I mi kao država imamo 184.000 tona dizela. Odmah ćemo ga staviti na raspolaganje", kazao je.

Vučić je pozvao Amerikance da daju licencu. "Vidim da ima i iz drugih zemalja da pregovaraju. Poštovat ćemo što Amerikanci traže, ali moramo dati vremena i Rusima. Kako da mi prodamo nešto u veljači, pa nismo mi vlasnici. Posljednji razgovor je bio noćas u jedan dok su pametnjakovići spavali. Moj prijedlog je bio da damo još 50 dana da se pronađe novi kupac za NIS. Voljeli bi da su nama prvo ponudili. Mi smo spremni trpjeti 50 dana, ali će to imati velike posljedice za zemlju", kazao je.

"Ako za 50 dana ne dođe do kupoprodajnog ugovora mi nemamo izbora, uvest ćemo svoju upravu i naplatit ćemo najveću cijenu ruskim prijateljima. Nećemo odmah nacionalizirati", kazao je. "Ne možemo mi više preživjeti, a pozivam Amerikancima da prihvate moju napisanu riječ u pismu", dodao je.

"Molim da snimatelji ne dolaze u obilježjima koji vrijeđaju instutucije ove zemlje, jer ćemo ih sljedeći put izbaciti van" komentirao je Vučić zabranu ulaska jednom snimatelju na konferenciju za medije.

Podsjetimo, prije par dana Vučić je izjavio je da zna za tri partnera s kojima Rusi pregovaraju o prodaji svog dijela NIS- a te da se nada da će oni dovršiti posao. "Vidjet ćemo hoće li s nekim završiti posao ili ne, nadam se da hoće. Prihvatili smo i potpisali sve što su tražili", rekao je Vučić novinarima. Odgovorio je i na novinarsko pitanje o komentarima u javnosti da će netko drugi uzeti NIS državnim novcem. "Pa što bi netko drugi uzeo našim novcem? Ako netko drugi kupi, onda će to uzeti svojim novcem, a ne našim. Na taj način nećemo imati taj trošak, ali to je ruski izbor. Ne možemo ni inzistirati na pravo prvokupa, na koje kao manjinski partner uvijek imate pravo jer će vam Rusi reći, pa slušajte ljudi, ovo nije dobrovoljna prodaja, nego prisilna prodaja. Barem nam dajte priliku da prodamo kome god želimo", objasnio je Vučić.