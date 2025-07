FOTO Smrtonosni toplinski val: Europa vrije, temperature idu do 46, posebno upozorenje za Hrvatsku

Europa je pod pritiskom da brzo reagira na sve intenzivnije toplinske valove, s temperaturama koje prelaze 40 stupnjeva i tisućama mogućih smrtnih slučajeva u nadolazećim danima. Južne dijelove Europe pogodio je snažan toplinski val, s temperaturama koje su u španjolskoj regiji Huelva dosegle čak 46 °C, što predstavlja novi lipanjski rekord za tu zemlju. Slični ekstremni uvjeti zabilježeni su i u Italiji, Grčkoj, Portugalu te na području zapadnog Balkana, uz pojavu požara i civilnih žrtava, piše POLITICO.

Stručnjakinja Svjetske zdravstvene organizacije upozorila je u ponedjeljak na hitnu potrebu za konkretnim mjerama kako bi se izbjegli deseci tisuća smrti koje su „nepotrebne i u velikoj mjeri moguće spriječiti“. „Više ne pitamo hoće li doći toplinski val, već koliko ih možemo očekivati ove godine i koliko dugo će trajati“, izjavila je Marisol Yglesias Gonzalez, tehnička savjetnica za klimatske promjene i zdravlje pri WHO-u u Bonnu.

Pierre Masselot, statističar s Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, izjavio je za POLITICO da bi trenutačni toplinski val mogao uzrokovati više od 4.500 dodatnih smrtnih slučajeva između 30. lipnja i 3. srpnja. Prema njegovim riječima, najviše stope prekomjerne smrtnosti mogle bi se zabilježiti u Italiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Luksemburgu, a najkritičniji dani bit će utorak i srijeda.

U europskoj regiji WHO-a, koja obuhvaća područje od Islanda do Rusije, visoke temperature svake godine uzrokuju više od 175.000 smrti. Velika studija koju je Masselot supotpisao, a koja je objavljena u siječnju i obuhvatila 854 grada, upozorava da će broj žrtava drastično rasti ako se ne poduzmu ozbiljne mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

WHO je ponovno istaknuo da klimatske promjene, potaknute emisijama iz fosilnih goriva, dovode do sve učestalijih, intenzivnijih i opasnijih toplinskih valova koji predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju i životima. Prema podacima španjolske meteorološke agencije Aemet, gotovo dvije trećine gradova u Španjolskoj trenutno je pod upozorenjem zbog zdravstvenih rizika – čak 804 grada nalaze se na najvišoj razini uzbune. Intenzivne vrućine očekuju se do 3. srpnja. Slična upozorenja izdana su i u Francuskoj, Italiji, Portugalu te Grčkoj. Grčke vlasti izdale su upozorenja zbog zagađenja zraka izazvanog šumskim požarima koji su poharali obalna područja u blizini Atene. Istodobno, u Turskoj je evakuirano više od 50.000 ljudi, uglavnom zbog velikog požara u blizini Izmira. U Albaniji su između nedjelje i ponedjeljka izbila 26 požara, dok su meteorolozi u Srbiji izvijestili da je prošli četvrtak bio najtopliji dan otkako postoje službeni podaci, još od 19. stoljeća.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje da se tijekom ekstremnih vrućina pije dovoljno tekućine, izbjegava izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana i da se domovi održavaju što hladnijima. Posebno su ugrožene ranjive skupine poput starijih osoba, djece, trudnica, radnika na otvorenom i ljudi s kroničnim bolestima. Marisol Yglesias Gonzalez upozorava i da osobe koje uzimaju određene lijekove, poput antidepresiva ili lijekova za regulaciju krvnog tlaka, trebaju biti posebno oprezne jer ti lijekovi mogu otežati regulaciju tjelesne temperature.

No, iz WHO-a naglašavaju da se ne radi samo o trenutnom odgovoru na toplinske valove, već i o potrebi za dugoročnom pripremom. Prema istraživanju iz 2022., tek 21 od 57 zemalja u europskoj regiji WHO-a ima uspostavljen nacionalni plan zaštite zdravlja tijekom toplinskih valova, a od toga se njih 14 nalazi u Europskoj uniji. Iako su sustavi ranog upozoravanja i informativne kampanje među najčešće provedenim mjerama, mnoge države i dalje zaostaju kada je riječ o jačanju zdravstvenog sustava i smanjenju izloženosti toplini kroz bolje planiranje gradova, ističe Yglesias Gonzalez. Dodala je i da WHO sljedeće godine planira objaviti nove, ažurirane smjernice za vlade, koje će uključivati preporuke o strategijama "rashlađivanja usmjerenog na ljude" na lokalnoj i regionalnoj razini, s ciljem zaštite građana od sve opasnijih toplinskih udara.