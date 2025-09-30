Alarm zbog pošasti u europskoj zemlji, planiraju drastične mjere: 'To će biti nacionalna zabrana'

Poljska vlada, predvođena premijerom Donaldom Tuskom, planira uvesti nacionalnu zabranu noćne prodaje alkohola kako bi smanjila prekomjerno konzumiranje, kriminal i zdravstvene probleme povezane s alkoholom. Prijedlog, koji su podnijeli Tuskovi koalicijski partneri Ljevica i Poljska 2050, uključuje zabranu prodaje alkohola u prodavaonicama izvan licenci od 22 do sati, uz mogućnost proširenja na razdoblje od 21 do 9 sati po odluci lokalnih vlasti. Osim toga, predlažu se zabrane prodaje na benzinskim postajama i putem interneta, kao i stroža pravila oglašavanja i obavezna provjera dobi pri svakoj kupnji. Ove mjere, u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, dolaze u trenutku kada Poljska bilježi visoku stopu smrtnosti povezane s alkoholom, zauzimajući drugo mjesto u EU-u prema podacima Eurostata za 2022. godinu. Nacionalni centar za borbu protiv ovisnosti (KCPU) procjenjuje da društveni troškovi alkohola iznose oko 93 milijarde zlota (21,8 milijardi eura) godišnje, dok prihodi od trošarina dosežu samo 14 milijardi zlota.

Prijedlog za nacionalnu zabranu dolazi nakon neuspjelog pokušaja grada Varšave da uvede sličnu mjeru. Gradsko vijeće odbacilo je prijedlog gradonačelnika Rafała Trzaskowskog zbog nesuglasica unutar vladajuće koalicije, uz argumente da takva zabrana ugrožava građanske slobode. Unatoč tome, dva od 18 varšavskih okruga uvela su probne zabrane, ali kritičari tvrde da su neučinkovite. U 180 poljskih općina, uključujući Krakov, već postoje noćne zabrane, a policijski izvještaji bilježe smanjenje kriminala i manji pritisak na hitne službe u tim područjima. Joanna Wicha, zastupnica Ljevice, istaknula je za POLITICO da lokalnim vlastima često nedostaje hrabrosti za uvođenje takvih mjera. "Zato je potrebna nacionalna regulativa", rekla je, nagovijestivši da bi Tuskova podrška mogla biti ključna. Prijedlozi su trenutno u fazi javnog savjetovanja, a rasprava u parlamentu očekuje se krajem listopada ili početkom studenog.

Poljska ima gotovo 119.000 prodavaonica alkohola, od malih trgovina do benzinskih postaja otvorenih 24 sata, što znači jednu trgovinu na svakih 320 stanovnika. Za usporedbu, Švedska ima samo 900 trgovina, ili jednu na 11.000 ljudi. Iako potrošnja čistog alkohola po stanovniku pada (s 9,7 litara u 2021. na 8,8 litara u 2024.), Poljaci i dalje piju više od prosjeka EU-a, prema podacima WHO-a. Industrija pića, međutim, upozorava na posljedice. Organizacija Browary Polskie nazvala je prijedlog "populističkom prekomjernom regulacijom", ističući da je prodaja piva pala za 15% u posljednjih šest godina, uz dodatni pad od 7-8% u 2024. godini. Također su kritizirali uključivanje bezalkoholnog piva u zabranu, tvrdeći da ono pomaže smanjiti konzumaciju alkohola.

Premijer Tusk podržao je inicijativu, osudivši "liberalni alkoholizam" i naglasivši potrebu za smanjenjem prisutnosti pijanih osoba u gradskim središtima noću. S druge strane, industrija upozorava na prijetnju poslovnoj stabilnosti. Karol Stec, čelnik grupe poslodavaca u industriji žestokih pića, izrazio je zabrinutost zbog "iznenađujućih zakonodavnih inicijativa". Dok prijedlozi čekaju parlamentarnu raspravu, Poljska se suočava s izazovom balansiranja javnog zdravlja, gospodarskih interesa i građanskih sloboda u borbi protiv alkoholom uzrokovanih problema.