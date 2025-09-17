Alarm za građane: Velika nestašica lijekova u Europi, nedostaju i antibiotici koje koriste Hrvati

Nestašice ključnih lijekova u Europskoj uniji vjerojatno će se nastaviti i u budućnosti, po izvješću Europskog revizorskog suda objavljenom u srijedu. Unatoč protumjerama, ostaje rizik da neki lijekovi, uključujući obične antibiotike, povremeno neće biti dostupni. Broj lijekova koji su manjkali u državama članicama dosegnuo je 2023. i 2024. rekordne razine. Od siječnja 2022. do listopada 2024., države članice imale su kritične manjkove 136 lijeka, po izvješću.

Klaus-Heiner Lehne iz Europskog revizorskog suda zatražio je učinkovito rješenje tog problema. Upozorio je da Europska unija u cijelosti ovisi o Aziji za obične lijekove protiv bolova kao što su paracetamol i ibuprofen. Jedan od glavnih razloga manjkova lijekova slabi su opskrbni lanci, po revizorima iz Luxembourga.

Uz to, europsko interno tržište za lijekove je fragmentirano i slobodna trgovina je ograničena. Europska komisija, koja je zadužena za zakonske prijedloge u EU-u, slaže se s pozivom revizora za snažnijim europskim okvirom. Komisija je izrazila nadu da će države članice i Europski parlament uskoro usvojiti predloženi zakon za rješenje problema nestašice lijekova.