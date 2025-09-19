'Ako taj sustav bude predstavljen, regija će se uznemiriti. Tim oružjem Srbija može dosegnuti Zagreb'

Najveća vojna parada u Srbiji posljednjih godina održava se u sjeni prosvjeda, političkih podjela i napetosti u regiji. Analitičari smatraju da joj je primarno cilj unutarnjopolitički, ali i da odašilje poruku susjedstvu. Kolone tenkova prolaze bulevarima, a borbeni avioni i helikopteri od ranog jutra nadlijeću gradske četvrti. Mnogi Beograđani ističu da prizori više podsjećaju na ratne snimke nego na pripreme za paradu, piše DW.

Glavni grad Srbije već je tjednima u blokadi zbog uvježbavanja za manifestaciju „Snaga jedinstva“, zakazanu za 20. rujna ispred Palače Srbija. Građani nisu osobito oduševljeni – kretanje je otežano, prometnice se neprestano zatvaraju, vozači stoje u kolonama, a pješaci teško prelaze između vojnih vozila.

Parada se organizira u povodu Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – praznika uvedenog 2020. na inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, u znak sjećanja na proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Iako se sam datum obilježava 15. rujna, vlasti su odlučile da se središnja svečanost održi pet dana kasnije. U paradi bi trebalo sudjelovati oko šest tisuća pripadnika Vojske Srbije, dok će još četiri tisuće biti zadužene za logistiku i tehničku podršku. Predstavit će se novo oružje i borbena vozila, a vojnici će razviti trobojnicu dugu 300 metara.

„Potreba da se izvede mnogo tehnike je infantilna“, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić. „Ne izlaže se optimalna količina, nego velika količina. Cilj je da sve izgleda grandiozno, da se stvori slika o brojnosti. Zato se pokazuje i tehnika iz sedamdesetih, uz onu nabavljenu nedavno.“ Najznačajnije novo sredstvo, navodi Radić, dolazi iz Izraela, koji je postao glavni dobavljač oružja za Srbiju. Izraelski mediji objavili su da je Beograd potpisao ugovor vrijedan 1,64 milijarde dolara s tvrtkom Elbit Systems, što čini 70 posto godišnjeg proračuna za obranu Srbije za 2025.

Radić očekuje da će biti prikazan i novi lanser raketa PULS s dometom do 300 kilometara. „Ako takav sustav bude predstavljen, regija će se uznemiriti jer će to izgledati kao Vučićeva izravna prijetnja drugima. Tim oružjem Srbija može dosegnuti Zagreb s isturenih položaja“, naglašava Radić.

Analitičari smatraju da parada ima prvenstveno unutarnjopolitičku svrhu, u trenutku kada građani već deset mjeseci prosvjeduju zbog korupcije i traže odgovornost za 16 poginulih u nesreći na kolodvoru u Novom Sadu. „Činjenica da je netko odlučio nazvati paradu Snaga jedinstva govori sama za sebe. Vlast pati jer tog jedinstva nema. Društvo je potpuno podijeljeno – na one koji prosvjeduju i one koji su protiv. Kako je vojska tradicionalno uživala povjerenje, vlast kroz nju pokušava stvoriti simbol jedinstva“, kaže Radić. On dodaje da su političari u krizama nekada posezali za ratom, a sada se pribjegava pokazivanju tenkova u centru Beograda.

Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za sigurnosnu politiku ocjenjuje da takva taktika ima i nadrealne elemente: „Vojska u Srbiji imala je povijesnu političku ulogu, ali nikada nije bila učinkovit instrument za suzbijanje unutarnjih nemira.“ Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović odbacio je tvrdnje da parada zastrašuje građane i susjede, nazivajući to manipulacijom, ali je dodao: „Parada će imati poruku za svakoga – za prijatelje i saveznike veselje, a za druge vjerojatno bijes i nervozu.“

Vučić je uoči parade poručio da su novi vojni savezi Hrvatske, Albanije i Kosova te Hrvatske i Slovenije usmjereni protiv Srbije. „Imaju snažnu zaleđinu u NATO-u. Slični savezi su se pravili i uoči velikog rata. Ne smijemo biti slijepi za njihove namjere“, izjavio je. No, Vuksanović naglašava da ti savezi nisu prave vojne alijanse, već političke inicijative. „Govoriti o napadu na Srbiju je obična hiperbola, koja se koristi za domaći spin“, kaže.

Analitičari podsjećaju da Vučić s jedne strane optužuje Zapad da financira prosvjede, dok s druge strane upravo od tih zemalja traži podršku, često kroz kupnju naoružanja. „Srbija kupuje oružje da bi pridobila političku naklonost određenih država. Modernizacija vojske je potrebna, ali je politički interes ispred toga“, ističe Radić. Primjer toga je i dolazak zapovjednika Nacionalne garde Ohija Matthewa Woodruffa, koji će zajedno s američkim specijalcima sudjelovati u obilježavanju misije „Halyard“, a potom i prisustvovati paradi.

„Šalje se dvostruka slika: prema velikim silama pokazuje se prijateljstvo kroz suradnju i nabavu oružja, dok se u regiji stvara nervoza i prikazuje zastrašujuća moć Srbije, koja može dosegnuti svaku točku regije svojim raketama“, zaključuje Radić.