Gledajte '240 sekundi' 24sata: Raos priznao kako su izvlačili milijune iz Skijaškog saveza

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
Cvijet mjeseca rođenja
Znate li koji je vaš cvijet rođenja? Svaki mjesec ima biljku koja nosi posebnu simboliku
ŽIVOT NA NASLOVNICAMA
FOTO Imala je sve, a onda su došle godine padova, skandala i muke. Danas slavi 50. i bori se samo za jedno
pregled stila
Sjećate li se Vesne Pisarović s početka karijere? Evo kako se mijenjao njezin izgled tijekom godina
NAJVEĆE FINANCIJSKE GREŠKE